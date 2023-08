Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong khi đang đứng mặc áo mưa bên lề đường, tài xế đã khai nguyên nhân.

Nhiều ngày qua, vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong khi đang đứng mặc áo mưa bên lề đường ở An Giang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1994, ngụ ấp Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Nạn nhân trong vụ tai nạn đau lòng này được xác định là ông Đặng Minh Thành (sinh năm 1976) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh Tuyền (sinh năm 1979, cùng ngụ ấp Thị 1, xã Hội An, huyện Chợ Mới).

Chiếc xe gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng ông Thành tử vong - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 16/8, vợ chồng ông Thành chạy xe trên tỉnh lộ 944 đến khu vực ấp An Bình, xã An Thạnh Trung thì trời mưa nên dừng xe sát vào lề đường bên phải để lấy áo mưa ra mặc.

Trong lúc cả hai đang loay hoay mặc áo mưa thì bị chiếc ô tô mang biển số 66A-000.01 do Vũ điều khiển chạy cùng chiều phía sau tông thẳng vào. Vụ tai nạn giao thông khiến hai vợ chồng ông Thành tử vong tại chỗ.

Sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, Vũ lái xe rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cha của Vũ đã điều khiển chiếc xe gây tai nạn đến cơ quan công an trình báo và cho biết con trai mình đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Vũ khai vì buồn ngủ nên gây ra vụ tai nạn trên - Ảnh: Internet

Đến ngày 17/8, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Vũ khi đang lẩn trốn tại Đồng Tháp. Sau đó, đối tượng này được di lý về Công an huyện Chợ Mới để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin trên Người lao động, tại cơ quan điều tra, Vũ khai nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này là do buồn ngủ trong lúc lái xe nên không làm chủ được tay lái.

Cô gái mặc áo hở toang hoác, khoe vòng 1 lấp ló ngồi xe máy khiến ai nhìn cũng 'nóng mắt' Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang, khoe vòng 1 lấp ló thu hút ánh nhìn của đông đảo người đi đường. Hiện bức ảnh này vẫn đang gây bão khắp các trang mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/2-vo-chong-bi-tong-chet-khi-dung-mac-ao-mua-ben-duong-tai-xe-khai-nguyen-nhan-gay-ra-tai-nan-dau-long-377949.html