2 vợ chồng bị tông chết khi đứng mặc áo mưa bên đường: Tài xế khai nguyên nhân gây ra tai nạn đau lòng

Xã hội 28/08/2020 14:54

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong khi đang đứng mặc áo mưa bên lề đường, tài xế đã khai nguyên nhân.

Nhiều ngày qua, vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong khi đang đứng mặc áo mưa bên lề đường ở An Giang nhận được sự quan tâm của dư luận.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết đơn vị này đã ra quyết định khởi tố bị án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Dương Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1994, ngụ ấp Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Nạn nhân trong vụ tai nạn đau lòng này được xác định là ông Đặng Minh Thành (sinh năm 1976) và vợ là bà Nguyễn Thị Minh Tuyền (sinh năm 1979, cùng ngụ ấp Thị 1, xã Hội An, huyện Chợ Mới).

tai nan thuong tam 1
Chiếc xe gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng ông Thành tử vong - Ảnh: Internet

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 16/8, vợ chồng ông Thành chạy xe trên tỉnh lộ 944 đến khu vực ấp An Bình, xã An Thạnh Trung thì trời mưa nên dừng xe sát vào lề đường bên phải để lấy áo mưa ra mặc.

Trong lúc cả hai đang loay hoay mặc áo mưa thì bị chiếc ô tô mang biển số 66A-000.01 do Vũ điều khiển chạy cùng chiều phía sau tông thẳng vào. Vụ tai nạn giao thông khiến hai vợ chồng ông Thành tử vong tại chỗ.

Sau khi gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, Vũ lái xe rời khỏi hiện trường. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, cha của Vũ đã điều khiển chiếc xe gây tai nạn đến cơ quan công an trình báo và cho biết con trai mình đã bỏ trốn khỏi địa phương.

tai nan thuong tam 2
Vũ khai vì buồn ngủ nên gây ra vụ tai nạn trên - Ảnh: Internet

Đến ngày 17/8, Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Tháp bắt giữ Vũ khi đang lẩn trốn tại Đồng Tháp. Sau đó, đối tượng này được di lý về Công an huyện Chợ Mới để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin trên Người lao động, tại cơ quan điều tra, Vũ khai nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này là do buồn ngủ trong lúc lái xe nên không làm chủ được tay lái.

Cô gái mặc áo hở toang hoác, khoe vòng 1 lấp ló ngồi xe máy khiến ai nhìn cũng 'nóng mắt'

Cô gái mặc áo hở toang hoác, khoe vòng 1 lấp ló ngồi xe máy khiến ai nhìn cũng 'nóng mắt'

Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang, khoe vòng 1 lấp ló thu hút ánh nhìn của đông đảo người đi đường. Hiện bức ảnh này vẫn đang gây bão khắp các trang mạng xã hội.

Xem thêm
Từ khóa:   An Giang tai nạn giao thông tai nạn nghiêm trọng

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 15 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 50 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Gội đầu, tắm đêm có thực sự gây đột quỵ?

Tin y tế 1 giờ 4 phút trước
Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Xã hội 1 giờ 23 phút trước
Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Giá vàng hôm nay, ngày 11/10/2026: Vàng SJC tăng 1,3 triệu/lượng, tín hiệu mới sau tuần biến động

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản