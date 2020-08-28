Bé gái sở hữu 3 vòng bằng nhau cứ đứng trước gương ngắm mình khiến dân tình thích thú vì quá đáng yêu

Xã hội 28/08/2020 10:21

Hình ảnh bé gái tự ngắm mình trong gương khiến cộng đồng mạng “rụng tim” vì quá dễ thương. Không chỉ đứng yên, cô bé còn xoay người cực điêu luyện để ngắm mình.

Trẻ con có những hành động hết sức bất ngờ mà ngay cả người lớn cũng không thể tưởng tượng ra. Mới đây, một cô bé đã khiến cộng đồng mạng “rụng tim” với khoảnh khắc tự ngắm mình trong gương.

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Cô bé tự ngắm mình trong gương khiến cộng đồng mạng thích thú - Ảnh: Internet

Chẳng biết vì nguyên nhân gì, cô bé khoảng 2 tuổi cứ đứng trước gương tự ngắm nghía mình. Dù cả 3 vòng đều bằng nhau nhưng bé gái này vẫn liên tục nghiêng người, xoay xung quanh để ngắm hết các góc của body. Điều khiến mọi người thích thú nhất là cô bé có biểu cảm cực kỳ chăm chú, mãn nguyện.

Hành động dễ thương của bé gái khiến cộng đồng mạng không khỏi bật cười. Ngay khi được chia sẻ, đoạn clip đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. 

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Tự xoay vòng để ngắm đủ mọi góc, nhìn là thấy cô bé có tương lai lấn sân vào showbiz - Ảnh: Internet

Vì cô bé quá dễ thương nên không ít người xem xong đoạn clip thì chỉ muốn đẻ ngay một cô con gái. 

"Dễ thương quá đi mất, nhìn mà muốn sinh một cô con gái để mua váy, làm tóc cho bé", L.K bình luận.

"3 vòng bằng nhau đẹp vậy mà mọi người cứ cười con là sao? Nhìn là thấy thần thái của một siêu mẫu tương lai rồi", một bình luận của cư dân mạng.

Hiện tại, đoạn clip của bé gái đáng yêu này vẫn đang được cư dân mạng chia sẻ không ngừng, kèm theo đó là cơn mưa lời khen dành cho cô bé.

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