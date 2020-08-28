Cô gái mặc áo hở toang hoác, khoe vòng 1 lấp ló ngồi xe máy khiến ai nhìn cũng 'nóng mắt'

Thế giới 28/08/2020 13:51

Hình ảnh cô gái ăn mặc hở hang, khoe vòng 1 lấp ló thu hút ánh nhìn của đông đảo người đi đường. Hiện bức ảnh này vẫn đang gây bão khắp các trang mạng xã hội.

Mùa hè là dịp để chị em phụ nữ thỏa thích mặc những bộ quần áo mát mẻ, thời trang. Tuy nhiên, không ít người lại khiến dân tình “nóng mắt” vì ăn mặc hở hang. Mới đây nhất, lại thêm một cô gái trở thành chủ đề bàn tán của cộng đồng mạng vì mặc trang phục phản cảm ra đường.

Trong bức ảnh đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, một cô gái có vóc dáng cao ráo ngồi trên xe máy, đội mũ bảo hiểm, làm tóc đơn giản. Tuy nhiên, điều khiến mọi người quan tâm nhất chính là trang phục của cô nàng.

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Cô gái ăn mặc hở hang gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh: Internet

Theo đó, cô gái diện một bộ jumpsuit màu kem, phần dưới hoàn toàn bình thường, kín đáo. Thế nhưng, khi nhìn phía trên, cư dân mạng không khỏi cảm thán vì quá táo bạo. Phần lưng của cô nàng gần như lộ ra ngoài toàn bộ vì chiếc áo chỉ được đan dây, xẻ từ trước ra sau. Đặc biệt cô gái không hề mặc áo lót, áo khoác hay áo bảo hộ, trông khá phản cảm.

Được biết, bức ảnh trên được một người đi đường chụp lại trên đường Huacheng, thuộc khu Tân Trang, thành phố Đài Bắc, Đài Loan.

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Cô gái này làm nghề người mẫu, streamer - Ảnh: Internet

Được biết, cô gái trong ảnh là You Zhuangzhuang hay còn được gọi là Linda Yu, làm nghề người mẫu và streamer. Liên quan đến bức ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội, Linda cho biết nó được chụp từ tháng trước. Sau khi kết thúc việc quay phim, cô đã bắt xe về nhà. Khi đang dừng ở Huacheng để chờ đèn đỏ thì vô tình bị người khác chụp lại được. Linda bắt đầu làm nghề người mẫu từ 3 năm trước và cho rằng bộ trang phục của mình là hoàn toàn bình thường, phù hợp với công việc, do đó không có gì đáng để bàn tán.

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại cho rằng cách ăn mặc của cô nàng quá táo bạo. Hiện vụ việc vẫn đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

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