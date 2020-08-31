‘Nóng mắt’ cảnh cô gái mặc váy ngắn ngủn ngồi dạng chân trên tàu, bàn tay làm chuyện bất thường dưới váy còn gây chú ý hơn

Mặc váy ngắn nhưng cô gái lại ngồi dạng chân lộ liễu trên tàu. Không chỉ vậy, cô nàng còn có hành động phản cảm hơn khiến nhiều người khó chịu.

Mùa hè là dịp để chị em khoe dáng với những bộ quần áo ngắn, ôm sát. Tuy nhiên, nhiều cô nàng lại ăn mặc quá lộ liễu khiến nhiều người bức xúc. Không chỉ ăn mặc hớ hênh, một số chị em còn có hành động phản cảm ở nơi công cộng khiến cư dân mạng phẫn nộ, chỉ trích không ngừng.

Cô gái mặc váy ngắn ngồi dạng chân trên tàu, dùng quạt làm mát - Ảnh: Internet

Nhiều ngày qua, cư dân mạng không ngừng chia sẻ hình ảnh cô gái mặc váy trắng ngắn, đi giày màu hồng ngồi trên tàu điện ngầm. Dù diện chiếc váy ngắn ngủn, cô nàng không hề khép nép mà ngồi dạng chân vô cùng hớ hênh.

Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý nhất là bàn tay để phía dưới váy của cô nàng. Có lẽ vì thời tiết quá nóng, cô gái đã lấy một chiếc quạt cầm tay, cho vào giữa 2 chân để quạt. Điều này khiến những người ngồi đối diện không khỏi “đỏ mặt”. Được biết sự việc xảy ra trên tàu điện ngầm ở New York (Mỹ).

Hành động phản cảm của cô nàng bị cư dân mạng chỉ trích gay gắt - Ảnh: Internet

Mặc dù đoạn clip ghi lại vụ việc đã được đăng tải vào năm 2018 nhưng mỗi năm đều bị cư dân mạng “đào” lại để nhắc nhở các cô gái nên cẩn trọng hơn.

"Mặc váy ngắn mà ngồi kiểu đó thì cũng bó tay rồi. Nơi công cộng mà cứ làm như ở nhà mình không bằng", một người dùng mạng xã hội chỉ trích.

"Mấy cô gái trẻ bây giờ táo bạo thiệt, muốn khoe thân hay làm mát phần dưới thì tranh thủ làm ở nhà đi, nhìn thấy thôi là đã thấy khó chịu rồi", M.A khuyên.

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