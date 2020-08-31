Liên quan đến vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong vali tại phòng trọ, cơ quan chức năng cho biết nạn nhân đã tử vong từ 1 tuần trước. Hiện công an vẫn đang ráo riết tìm cha mẹ của đứa trẻ.
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Mới đây, Công an quận Gò Vấp (TP. HCM) cho biết đơn vị này vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. HCM để điều tra vụ phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong vali xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin trên Tuổi trẻ, kết quả giám định pháp y ban đầu nhận định nạn nhân là bé trai khoảng 1 tháng tuổi. Thời điểm tử vong khoảng 1 tuần, thi thể đã phân hủy nặng. Nguồn tin trên còn cho biết thêm, kết quả khám nghiệm tử thi cũng xác định không có dấu hiệu máu đông, không ghi nhận tổn thương do ngoại lực tác động. Chính vì vậy, bước đầu cơ quan điều tra nhận định có thể nạn nhân tử vong do bệnh lý.
Như thông tin trước đó đã đưa, vào sáng 28/8, một người dân ở dãy trọ trên đường số 14, phường 8, quận Gò Vấp đến dọn dẹp phòng trọ thì nghe mùi hôi nồng nặc phát ra từ chiếc vali. Sau đó, người này đã nhanh chóng trình báo sự việc đến cơ quan công an. Nhận được tin, cơ quan chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Khi mở vali, công an phát hiện bên trong có một bọc ni lông chứa thi thể một bé sơ sinh, bốc mùi nặng.
Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc và rà soát các camera an ninh để điều tra lai lịch phụ huynh đứa trẻ.