Lời kể người phát hiện vali chứa thi thể trẻ sơ sinh tại Sài Gòn: ‘Tội nghiệp, đứa bé chỉ chừng 2 tháng tuổi thôi mà’

Xã hội 29/08/2020 10:34

Liên quan đến vụ thi thể trẻ sơ sinh trong vali tại TP. HCM, người phát hiện đầu tiên cho biết vì nhìn thấy chiếc vali còn mới nên định mang về dùng nhưng không ngờ bên trong lại chứa thi thể.

Nhiều giờ qua, vụ việc người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong vali tại TP. HCM khiến dư luận hết sức bàng hoàng. Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. 

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Chiếc vali chứa thi thể được phát hiện trong phòng trọ - Ảnh: Internet

Theo lời kể của chị N., người đầu tiên phát hiện chiếc vali trên Pháp luật & Bạn đọc, vào khoảng 9 giờ ngày 28/8, chị được chủ nhà trọ gọi điện nhờ qua dọn dẹp căn phòng sau khi một gia đình dọn đi. Vào bên trong, chị nhìn thấy chiếc vali còn mới nên định đem về dùng. 

Sau khi lau, mang ra ngoài, chị N. nhìn thấy chiếc vali được buộc kỹ bằng dây kẽm nên nghi ngờ có điều bất thường. Ngay sau đó, chị nói chồng thông báo với cơ quan chức năng. Khi cơ quan công an đến mở vali thì phát hiện thi thể đứa trẻ đang trong quá trình phân hủy. Chị N. xót xa: “Tội nghiệp, đứa bé cũng chỉ chừng 2 tháng tuổi thôi mà”.

Cũng theo nguồn tin trên, căn phòng xảy ra sự việc trước đó được một cặp vợ chồng (hơn 30 tuổi) cùng 3 con nhỏ thuê trọ sinh sống. Khi còn sống ở đây, chủ nhà yêu cầu cung cấp giấy tờ để làm giấy tạm trú tạm vắng thì họ liên tục trì hoãn.

Bên cạnh đó, hai vợ chồng này cũng thường xuyên lớn tiếng cãi vã. Cả hai thường đi làm về khuya và thỉnh thoảng người vợ có dấu hiệu say xỉn. Được biết, gia đình trên chuyển đi được 2 ngày thì người dân phát hiện sự việc kinh hoàng. 

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