Con vật khiến cư dân mạng hoang mang chẳng rõ heo hay mèo nhưng gây chú ý nhất là thái độ tránh máy sấy như ‘tránh tà' sau khi tắm

Bức ảnh hài hước ghi lại cảnh con vật tránh máy sấy như “tránh tà” được dân mạng không ngừng chia sẻ. Đặc biệt, nhiều người còn tranh cãi không biết con vật này là mèo, heo hay chó.

Những bức ảnh hài hước của động vật luôn là đề tài bàn tán bất tận của cư dân mạng trên các diễn đàn thú cưng. Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện thêm loạt ảnh hài hước của một con vật cố tránh máy sấy sau khi tắm được mọi người chia sẻ không ngừng.

Bức ảnh hài hước gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh: Sohu

Qua những bức ảnh được mọi người chia sẻ, có thể thấy sau khi tắm xong, con vật này không hề có ý định sấy khô người. Bằng chứng là khi chủ nhân đưa máy sấy lại gần, nó lại cố tránh ra xa, thậm chí lùi sâu vào trong góc. Biểu cảm trên khuôn mặt cũng cho thấy sự chán ghét đối với máy sấy.

Cộng đồng mạng hoang mang không biết con vật này thuộc giống nào - Ảnh: Sohu

Tuy nhiên, điều gây chú ý nhất là mọi người không thể đoán được con vật này là loài mèo, chó hay giống heo mini. Chỉ vì vấn đề này, cộng đồng mạng đã chia thành nhiều phe và xảy ra tranh cãi kịch liệt.

Chú mèo không lông tỏ thái độ bực bội khi bị chủ mang ra sấy sau khi tắm - Ảnh: Internet

Trên thực tế, đây là một chú mèo không lông, một trong những giống mèo đắt nhất thế giới. Hiện tại, dù đã làm rõ được “thân phận” nhưng những bức ảnh trên vẫn đang gây bão mạng xã hội.

“Thật sự lúc đầu nhìn không biết là con gì luôn á, vừa giống mèo, vừa giống chó lại có nét giống heo”, H.K bình luận.

“Nhìn khuôn mặt chú mèo như muốn hỏi chủ nhân ‘tôi có lông đâu mà sấy?’, hài hước dễ sợ”, một người dùng mạng xã hội cho ý kiến.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-vat-khien-cu-dan-mang-hoang-mang-chang-ro-heo-hay-meo-nhung-gay-chu-y-nhat-la-thai-do-tranh-may-say-nhu-tranh-ta-sau-khi-tam-378023.html