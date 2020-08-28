Trong lúc kiểm tra phòng, chủ phòng trọ bàng hoàng phát hiện thi thể trẻ sơ sinh bốc mùi trong vali nên trình báo sự việc đến cơ quan chức năng.

Theo thông tin ban đầu, sáng nay (28/8), chủ một dãy nhà trọ trên đường số 14 (phường 8, quận Gò Vấp, TP. HCM) khi đến kiểm tra phòng trọ thì ngửi thấy mùi hôi nồng nặc phát ra từ một căn phòng trống.

Kiểm tra chiếc vali cũ khách thuê trọ để lại trong phòng, người này tá hỏa phát hiện 1 thi thể trẻ sơ sinh nằm bên trong bịch nilông màu đen, đang trong giai đoạn phân hủy.

Ngay khi nhận được tin báo từ người dân, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, xử lý vụ việc. Được biết, thi thể cháu bé đã được lực lượng chức năng đưa đi khám nghiệm phục vụ công tác điều tra.

Khu vực người dân phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong vali - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, căn phòng có chiếc vali từng được một gia đình gồm hai vợ chồng cùng 3 đứa con thuê để sinh sống. Cách đây vài ngày, họ đã trả phòng và rời đi.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

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