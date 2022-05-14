Từ 2015 đến nay, Tài đã nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm 2 người con gái ruột của mình khi vợ vắng nhà.

Báo VietNamNet đưa tin, ngày 13/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Tấn Tài (40 tuổi, trú huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân trong vụ án là hai người con gái ruột của Tài, cháu M. (16 tuổi) và cháu N. (10 tuổi).

Người cha thú tính lợi dụng việc vợ hay vắng nhà để nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với 2 con gái. Ảnh: Vietnamnet

Thông tin về sự việc, báo Công Lý cho biết, từ năm 2015 đến tháng 4/2022, lợi dụng cháu N.T.H.M ở nhà một mình, Nguyễn Tấn Tài đã nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu N.T.H.M tại phòng ngủ của vợ chồng Tài, phòng ngủ riêng của cháu N.T.H.M và tại phòng khách trong nhà của Tài (khoảng 30 lần).

Ngoài ra, từ khoảng tháng 02/2022 đến ngày 07/5/2022, trong lúc cháu N.T.K.N ở nhà một mình, Nguyễn Tấn Tài đã quan hệ tình dục với cháu N.T.K.N nhiều lần tại phòng ngủ của vợ chồng Tài, trong nhà vệ sinh và trong phòng khách (khoảng 11 lần).

Ngày 8/5/2022, sau khi nghe hai con gái kể lại sự việc, chị T. (vợ Tài) đã đến cơ quan công an tố giác người chồng mất nhân tính.

Vụ án đang được Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu điều tra, xử lý.

Khởi tố 5 bị can vụ nữ sinh lớp 9 bị hiếp dâm tập thể sau cuộc nhậu ở Sơn La Các bị can trong vụ hiếp dâm tập thể nữ sinh lớp 9 sau cuộc nhậu đều dưới 18 tuổi, có người chưa đủ 16 tuổi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cam-phan-nguoi-cha-thu-tinh-cuong-dam-2-con-gai-ruot-gan-chuc-nam-troi-be-gai-nho-nhat-nam-nay-moi-10-tuoi-468612.html