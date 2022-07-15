Bố mẹ vắng nhà, hai chị em dắt nhau đi chơi rồi tử vong thương tâm dưới cống nước

Xã hội 15/07/2022 09:18

Cơ quan chức năng phường Bến Thủy (Nghệ An) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Được biết, hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn. Bố mẹ nạn nhân có 2 người con thì nay đều gặp nạn.

Theo Zing News, tối ngày 14/7, ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy (thành phố Vinh, Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 chị em ruột tử vong.

Theo thông tin ban đầu, 16h30 chiều 14/7, em Trần Nguyễn Bảo Đ. (SN 2015, trú phường Bến Thuỷ) cùng em trai là Trần Gia T. (SN 2017) dắt nhau ra khu vực Hồ điều hòa ở trước nhà mình chơi.

Bố mẹ vắng nhà, hai chị em dắt nhau đi chơi rồi tử vong thương tâm dưới cống nước - Ảnh 1
Khu vực nơi 2 chị em gặp nạn - Ảnh: Zing News

Trong lúc chơi cùng nhau, 2 chị em không may sảy chân rơi xuống khu vực cống thoát nước của hồ điều hòa. Một số người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng chạy tới ứng cứu. Tuy nhiên, khi tìm thấy, cả 2 cháu đều đã tử vong.

Theo Tiền Phong, được biết, lúc 2 chị em đi chơi, bố mẹ không ở nhà. Theo người dân đại phương, hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn. Bố mẹ của Đ. có 2 người con thì nay đều gặp nạn.

 

Xót xa: Rủ nhau ra hồ trước nhà chơi, 2 chị em không may rơi xuống, đuối nước thương tâm

Xót xa: Rủ nhau ra hồ trước nhà chơi, 2 chị em không may rơi xuống, đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra hố nước đọng cạnh nhà, hai cháu bé ở Hà Tĩnh không may sẩy chân, rơi xuống. Khi phát hiện đưa lên bờ, hai em đều đã tử vong.

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