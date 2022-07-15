Cơ quan chức năng phường Bến Thủy (Nghệ An) cho hay, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm. Được biết, hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn. Bố mẹ nạn nhân có 2 người con thì nay đều gặp nạn.
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Theo Zing News, tối ngày 14/7, ông Nguyễn Xuân Huân - Chủ tịch UBND phường Bến Thủy (thành phố Vinh, Nghệ An), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 chị em ruột tử vong.
Theo thông tin ban đầu, 16h30 chiều 14/7, em Trần Nguyễn Bảo Đ. (SN 2015, trú phường Bến Thuỷ) cùng em trai là Trần Gia T. (SN 2017) dắt nhau ra khu vực Hồ điều hòa ở trước nhà mình chơi.
Trong lúc chơi cùng nhau, 2 chị em không may sảy chân rơi xuống khu vực cống thoát nước của hồ điều hòa. Một số người dân phát hiện sự việc đã nhanh chóng chạy tới ứng cứu. Tuy nhiên, khi tìm thấy, cả 2 cháu đều đã tử vong.
Theo Tiền Phong, được biết, lúc 2 chị em đi chơi, bố mẹ không ở nhà. Theo người dân đại phương, hoàn cảnh của gia đình rất khó khăn. Bố mẹ của Đ. có 2 người con thì nay đều gặp nạn.