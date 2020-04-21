Bị bắt gặp chung phòng với chồng người khác, bồ nhí chất vấn ngược ‘chính thất’: ‘Bà đến đây làm gì đó?’

Phát hiện chồng ngoại tình, thay vì mắng chửi, đánh đập bồ nhí, người vợ lại chọn cách giải quyết nhẹ nhàng vì muốn giữ uy tín cho chồng.

Việc các bà vợ phát hiện chồng ngoại tình rồi đánh đập bồ nhí, quay clip tung lên các diễn đàn không phải là chuyện hiếm lạ trên Facebook. Tuy nhiên, có không ít trường hợp vợ đánh ghen khiến dân mạng phải ngỡ ngàng vì cách xử lý bình tĩnh của "chính thất".

Người vợ phát hiện chồng ngoại tình với bồ nhí trong căn phòng kín - Ảnh cắt từ clip

Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh đánh ghen của một người phụ nữ. Điều đáng nói là, thay vì mắng chửi, đánh đập chồng cùng kẻ thứ ba thì người vợ lại xử lý mọi việc vô cùng nhẹ nhàng vì muốn giữ uy tín cho chồng.

Cụ thể, theo nội dung đoạn video clip lan truyền trên mạng xã hội, người phụ nữ vào phòng trọ thì phát hiện chồng nằm với một người phụ nữ khác. Sau khi nhìn thấy vợ vào phòng, người đàn ông vẫn thản nhiên nằm và luôn miệng nói rằng: “Muốn sao cũng được”, “tới nước này rồi tính sao thì tính”. Trong khi đó, cô bồ nhí cũng không hề tỏ ra sợ hãi mà còn chất vấn ngược "chính thất": “Bà đến đây làm gì đó?”.

Cách xử lý của người vợ gây tranh cãi trên mạng xã hội - Ảnh cắt từ clip

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip này đã nhanh chóng gây bão mạng xã hội. Bên dưới đoạn clip, ai nấy đều bày tỏ sự thông cảm với người vợ và chỉ trích thói lăng nhăng, vô trách nhiệm của người chồng. Nhiều ý kiến cho rằng, vì người vợ quá hiền nên mới bị chồng phản bội và đây chắc chắn không phải lần đầu người chồng có bồ nhí bên ngoài.

Mặc dù chưa biết sau cùng sự việc sẽ được xử lý như thế nào nhưng đoạn clip hiện vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội, gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Tiền Giang: Người phụ nữ U60 bị cháu họ cưỡng hiếp sau khi nhờ theo dõi chồng để đánh ghen Nghi ngờ chồng ngoại tình nên bà O. nhờ cháu họ của chồng theo dõi để đánh ghen. Thế nhưng sau đó gã cháu họ đã thực hiện hành vi hiếp dâm với nạn nhân.

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