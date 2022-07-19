Bé gái 3 tuổi đau bụng, gò từng cơn, nôn ói nhiều lần, mẹ hối hận vì để con chơi món đồ quen thuộc này

Xã hội 19/07/2022 13:48

Các bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phẫu thuật và lấy thành công dị vật trong ruột của một bé gái 3 tuổi.

Mới đây, trên trang facebook của Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM vừa đăng tải bài viết liên quan đến việc phẫu thuật lấy dị vật trong ruột của một bệnh nhi.

Cụ thể, các bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phẫu thuật và lấy thành công 3 viên bi nam châm xếp hình (kích thước 3 ly) trong ruột bé gái 3 tuổi. Các viên bi đã hít hai mép ruột lại vào nhau, dẫn đến thủng ruột. Ekip ca mổ đã mở rộng chỗ lỗ thủng để lấy các viên bi nam châm này ra ngoài và khâu lại chỗ đoạn ruột vừa bị thủng.

Bé gái 3 tuổi đau bụng, gò từng cơn, nôn ói nhiều lần, mẹ hối hận vì để con chơi món đồ quen thuộc này - Ảnh 1
Viên bị nam châm (3 li) đang được các bác sĩ thao tác lấy ra

Người nhà cho biết, đây là đồ chơi được gia đình đặt mua gồm nhiều viên bi màu sắc hấp dẫn. Các viên bi này có thể xếp thành các khối vật theo ý muốn như vòng tay, vương miện,….

Trước đó, trong lúc đang chơi bé gái đã nuốt 3 viên bi nam châm nhưng gia đình không hay biết. Sau khi n.u.ố.t, bé bị đau bụng và gò từng cơn, nôn ói nhiều lần. Bé được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 và được các bác sĩ chỉ định chụp X-quang, phát hiện dị vật. May mắn, dị vật đã được lấy ra thành công, sức khỏe bé đã dần ổn định.

Bé gái 3 tuổi đau bụng, gò từng cơn, nôn ói nhiều lần, mẹ hối hận vì để con chơi món đồ quen thuộc này - Ảnh 2
Ba viên bi sau khi được lấy ra

Qua sự cố, người mẹ bày tỏ rất hối hận. Dù có tính giải trí và nâng cao trí tuệ, nhưng theo chị, các bố mẹ nên cẩn thận khi cho các con chơi. Hoặc nên lựa chọn các kích thước lớn hơn để bảo đảm an toàn cho con.

Liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn Vũ – khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện cho rằng, đây là một trong những trường hợp đặc biệt, bé đã n.u.ố.t trên hai viên bi nam châm. Các viên bi này sẽ hít vào nhau, khó theo phân ra ngoài. Nếu không kịp thời phát hiện, có thể gây nhiễm trùng và nguy hiểm đến t.í.n.h m.ạ.n.g.

Trung bình hằng năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 2-3 trường hợp trẻ n.u.ố.t nhiều viên bi nam châm xếp hình tương tự. Đây là loại đồ chơi vô cùng nguy hại, với kích thước nhỏ nguy cơ trẻ n.u.ố.t hay hóc vào mũi rất cao.

Nguồn ảnh: Facebook của Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM

Bé 8 tuổi đau bụng âm ỉ suốt 4 ngày liên tiếp, gia đình đưa đến bệnh viện mới phát hiện 'sự thật' đau lòng

Bé 8 tuổi đau bụng âm ỉ suốt 4 ngày liên tiếp, gia đình đưa đến bệnh viện mới phát hiện 'sự thật' đau lòng

Bé trai 8 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng âm ỉ khắp ổ bụng đã 4 ngày liên tiếp, ngày càng đau tăng lên và dùng thuốc nhưng không đỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái 3 tuổi bị đau bụng thủng ruột bé nuốt dị vật

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 2 giờ 39 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?