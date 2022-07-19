Bé gái 3 tuổi đau bụng, gò từng cơn, nôn ói nhiều lần, mẹ hối hận vì để con chơi món đồ quen thuộc này

Các bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phẫu thuật và lấy thành công dị vật trong ruột của một bé gái 3 tuổi.

Mới đây, trên trang facebook của Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM vừa đăng tải bài viết liên quan đến việc phẫu thuật lấy dị vật trong ruột của một bệnh nhi. Cụ thể, các bác sĩ của bệnh viện Nhi Đồng 2 đã phẫu thuật và lấy thành công 3 viên bi nam châm xếp hình (kích thước 3 ly) trong ruột bé gái 3 tuổi. Các viên bi đã hít hai mép ruột lại vào nhau, dẫn đến thủng ruột. Ekip ca mổ đã mở rộng chỗ lỗ thủng để lấy các viên bi nam châm này ra ngoài và khâu lại chỗ đoạn ruột vừa bị thủng.

Viên bị nam châm (3 li) đang được các bác sĩ thao tác lấy ra Người nhà cho biết, đây là đồ chơi được gia đình đặt mua gồm nhiều viên bi màu sắc hấp dẫn. Các viên bi này có thể xếp thành các khối vật theo ý muốn như vòng tay, vương miện,…. Trước đó, trong lúc đang chơi bé gái đã nuốt 3 viên bi nam châm nhưng gia đình không hay biết. Sau khi n.u.ố.t, bé bị đau bụng và gò từng cơn, nôn ói nhiều lần. Bé được chuyển đến bệnh viện Nhi Đồng 2 và được các bác sĩ chỉ định chụp X-quang, phát hiện dị vật. May mắn, dị vật đã được lấy ra thành công, sức khỏe bé đã dần ổn định.

Ba viên bi sau khi được lấy ra Qua sự cố, người mẹ bày tỏ rất hối hận. Dù có tính giải trí và nâng cao trí tuệ, nhưng theo chị, các bố mẹ nên cẩn thận khi cho các con chơi. Hoặc nên lựa chọn các kích thước lớn hơn để bảo đảm an toàn cho con. Liên quan đến vấn đề này, bác sĩ Nguyễn Thanh Sơn Vũ – khoa Ngoại Tổng hợp của bệnh viện cho rằng, đây là một trong những trường hợp đặc biệt, bé đã n.u.ố.t trên hai viên bi nam châm. Các viên bi này sẽ hít vào nhau, khó theo phân ra ngoài. Nếu không kịp thời phát hiện, có thể gây nhiễm trùng và nguy hiểm đến t.í.n.h m.ạ.n.g. Trung bình hằng năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 2-3 trường hợp trẻ n.u.ố.t nhiều viên bi nam châm xếp hình tương tự. Đây là loại đồ chơi vô cùng nguy hại, với kích thước nhỏ nguy cơ trẻ n.u.ố.t hay hóc vào mũi rất cao. Nguồn ảnh: Facebook của Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM

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