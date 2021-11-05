'7749' lần mang tiền tỷ ra nói như đùa của 'streamer mới nổi' Đại Nam, toàn 'kèo thơm phức' nhưng chưa ai lấy được đồng nào

Đáng chú ý hơn, để tăng thêm sức nặng cho các phát ngôn, bà chủ Đại Nam thường có các màn "set kèo" với số tiền "cá cược" khổng lồ. Cho đến nay, đã có tới "7749" lần bà Phương Hằng lập kèo thách thức thiên hạ, nhưng có một điều lạ là chưa ai lấy được đồng nào từ tay "streamer mới nổi" này.

Suốt nhiều tháng nay, bà Phương Hằng nổi lên như một hiện tượng mạng bởi hàng loạt phát ngôn đậm chất "thâm cung bí sử" khiến dư luận xôn xao, bàn tán. hết bóc phốt người này, lại thách thức người kia, nữ đại gia làm cho MXH nóng như chảo lửa.

"Ngồi không lại bị mỉa mai", bà Phương Hằng đã "bóc" một số thông tin đời tư được cho là của giọng ca Đồng Xanh và nổ ra cuộc chiên "không khoan nhượng" với cô. Khi tạm dừng "Quỹ mổ tim Hằng Hữu", bà thách thức vợ chồng nữ ca sĩ chi 200 tỷ để tiếp tục duy trì hoạt động từ thiện, hứa sẽ đổi tên thành "Quỹ mổ tim Vy Oanh" để thay lời cảm ơn chân thành nhất.

Lần thách thức tiền tỷ đầu tiên của bà Phương Hằng là hồi tháng 6/2021, khi bà bất ngờ bị nữ ca sĩ Vy Oanh lại "cà khịa" chuyện đóng góp vào quỹ vaccine nhưng không dùng tiền mặt mà lại tặng đất.

Vy Oanh mở bát cuộc đua set kèo

Sau khi bị thách, Vy Oanh lại tuyên bố ngược là sẽ cho bà Hằng 400 tỷ ᵭồng, với điều kiện bà nộp 200 tỷ tiền mặt và 15 triệu liều vaccine.

Nữ CEO đã hồi đáp ngay lập tức trên trang cá nhân của thư ký và hứa sẽ công bố chứng thư phát hành 200 tỷ để hoạt động quỹ mổ tim. Bà không quên nhắc Vy Oanh nhớ bỏ ra 400 tỷ đồng thực hiện lời hứa.

Tuy nhiên "5 lần 7 lượt" chuyền kèo, đến nay, vẫn chưa thấy Vy Oanh hay nữ đại gia đưa ra thông báo cuối cùng cho lần "mở bát" không mấy "thuận buồm xuôi gió" này.

Mr Đàm vào "tầm ngắm": Sao kê liền tay - Có ngay kim cương cỡ lớn

Người tiếp theo được gọi tên trong những lần "set kèo" của bà tổng đất Bình Dương là Đàm Vĩnh Hưng. Nữ streamer đặt nghi vấn Đàm Vĩnh Hưng nhận 96 tỷ tiền từ thiện và yêu cầu anh sao kê không được sót một gram nào.

Đàm Vĩnh Hưng sau đó hùng hồn tuyên bố, thách bà Phương Hằng chứng minh tài khoản của mình có 96 tỷ, nếu không phải đền 1 viên kim cương lớn nhất.

Nữ đại gia nhanh chóng đồng ý, và yêu cầu trong 10 ngày, Mr Đàm hãy sao kê tài khoản từ thiện từ năm 2017, bà sẽ tặng ngay viên kim cương 45 carat nếu nam ca sĩ trong sạch.

Trước lời tuyên bố này, Đàm Vĩnh Hưng sau đó lại đột ngột quay xe, đưa đơn kiện bà Phương Hằng và nhờ pháp luật can thiệp chứ nhất quyết không "xòe" ra một gram sao kê nào.

Đàm Vĩnh Hưng 'đòi' kim cương

Thách Trấn Thành sao kê, sau cùng "chối bay chối biến" vì "bôi xóa lem nhem"

Ngay khi Trấn Thành "đánh úp" thì bà Phương Hằng bằng 1.000 trang sao kê. Vào thời điểm nam MC đăng tải sao kê, nữ đại gia đang livestream để nói về vụ kiện tụng với ông Võ Hoàng Yên hồi giữa tháng 4. Ngay lúc đó, nữ đại gia lại bất ngờ lật kèo và tuyên bố đã muộn, dù Trấn Thành sao kê sớm hơn 2 ngày theo như "lịch hẹn" trước đó của bà.

Ông xã Hari Won kêu gọi bà Phương Hằng hãy giữ lời hứa 50 tỷ, tuy vậy, với lý do sao kê không rõ ràng và không nguyên bản, nam MC cũng không thắng được 50 tỷ từ nữ đại gia.

Hào phóng cho thêm tiền tỷ nếu quản lý Phi Nhung trả cát xê cho Hồ Văn Cường

Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung qua đời, bà Phương Hằng đã chốt kèo liên quan đến Hồ Văn Cường. Cụ thể, bà nói sẽ cho 500 triệu nếu quản lý cố ca sĩ Phi Nhung làm rõ trắng đen vụ cát xê của giọng ca nhí.

Ngay sau đó, ngày 11/10, quản lý cố ca sĩ Phi Nhung đã gửi toàn bộ tiền thưởng, tiền cát-xê đi hát trong những năm qua cùng với 500 triệu đồng tặng riêng đến nam ca sĩ.

Lúc này lại nổi lên tranh cãi sổ tiết kiệm mà quản lý trao cho Hồ Văn Cường chỉ mới được tạo gần đây. Nữ đại gia khẳng định nếu có bằng chứng 180 triệu đó đã gửi ngay từ ngày đầu lúc Hồ Văn Cường nhận giải quán quân thì sẵn sàng đền thêm 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên đến tận bây giờ, quản lý cố ca sĩ Phi Nhung không có bất kỳ lời phúc đáp nào nên 1 tỷ này vẫn là lời hứa gió bay.

"Móc hầu bao" liên tục để "chơi" đến cùng với Tịnh thất Bồng Lai

Đến thời điểm hiện tại, ông Lê Tùng Vân của Tịnh thất Bồng Lai đang là nhân vật đang nhận được "kèo thơm" chưa từng có từ bà Phương Hằng. Trước những tố cáo về "bí mật đen tối" liên quan đến vấn đề huyết thống bên trong tịnh thất, ông Lê Tùng Vân "nhờ" bà Phương Hằng minh oan. CEO Đại Nam lập tức "set kèo" tặng 20 tỷ dưỡng già nếu đồng ý xét nghiệm ADN xác minh huyết thống.

Tiếp đó, bà lại tiếp tục "móc hầu bao" 300 tỷ để tăng độ hấp dẫn cho "kèo thơm" với lời tuyên bố: "Nếu ông Lê Tùng Vân thực sự trong sạch, ông cho cái hẹn đi, xét nghiệm thêm với mấy thế hệ ở Tịnh thất Bồng Lai xem kết quả ra sao.

Ông không nhận 20 tỷ, tôi tăng lên hẳn 300 tỷ, trao tay ngay cho ông nếu không ai trong đó dính dáng gì đến ông. Có thể tôi không có đủ 300 tỷ tiền mặt, tôi sẽ đưa ông 100 tỷ tiền mặt, 200 tỷ là bất động sản".

Sau cùng, trước khi có chuyến "vi hành" tay trắng đến Tịnh thất vào chiều hôm 5/11, nữ đại gia đã chơi sộp, chi hẳn 41% cổ phần công ty Đại Nam cho người đàn ông này để làm rõ sự việc trước công chúng.

Thế nhưng, lời đề nghị "hấp dẫn" này vẫn chưa được hồi đáp. Cộng thêm phải ra về trong ngậm ngùi, bà Phương Hằng đã tuyên bố sẽ ghé Thiền am một dịp khác, đi trong âm thầm và lặng lẽ.

Tính đến nay, không ít lần CĐM sốc vì những pha chốt kèo nhanh như chớp của nữ đại gia. Nhưng kết quả thì "tiền nhà ai, vẫn ở yên nhà nấy" vì chẳng có bất kỳ một đối tượng nào quan tâm và để ý đến "kèo thơm" của bà chủ Đại Nam cả, có chăng chỉ hồi đáp bằng "đơn kiện".

Ảnh: Tổng hợp, Internet, chụp màn hình