Theo đó, 12 mẫu máu và nước tiểu của 05 bệnh nhân được kiểm nghiệm các chỉ tiêu (sàng lọc độc chất/chất có nguy cơ bằng LC/HRMS, hàm lượng Cyanide, sàng lọc Alkaloid, hàm lượng Salicylate) đều không phát hiện hoặc trong giới hạn định lượng.

Thông tin từ Báo Nghệ An cho hay, Thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An: Ngày 01/3, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế đã có Công văn số 102/VKNQG-KHĐT về việc trả lời kết quả kiểm nghiệm xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm (đối với vụ ngộ độc xảy ra tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu vào ngày 13/02/2023).

3 mẫu rượu thu thập được (gồm 01 mẫu rượu ngâm thảo dược nghi là ngâm nấm linh chi, 01 mẫu rượu trắng và 01 mẫu rượu màu) thì một số chỉ tiêu có kết quả cao hơn so với giới hạn tham chiếu của tiêu chuẩn Việt Nam, tuy nhiên đối chiếu với các triệu chứng của bệnh nhân không đủ căn cứ để khẳng định là nguyên nhân gây ra ngộ độc.

Căn cứ kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và quá trình điều tra ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận định đây là vụ ngộ độc thực phẩm chưa rõ nguyên nhân.

Theo Thanh Niên trước đó, sau khi uống rượu, chủ nhà và 4 người khách có triệu chứng ngộ độc thực phẩm phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 2 người phải lọc máu. Vụ việc xảy ra tại Nghệ An.

Ngày 14.2, thông tin từ UBND xã Quỳnh Thạch (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm khiến 5 người phải nhập viện cấp cứu.

Sự việc xảy ra vào chiều tối 13.2 tại nhà ông H.D.Đ (67 tuổi, ở xóm 7, xã Quỳnh Thạch). Theo đó, vào thời điểm trên, một nhóm thợ xây gồm 4 người cùng với con trai chủ nhà tổ chức ăn uống. Các món ăn gồm cá khô, bánh đa, cam, bánh kẹo và rượu.

Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, 5 người tham gia bữa ăn uống xuất hiện triệu chứng khó thở, nôn ói, sùi bọt mép và co giật nên đã được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa H.Quỳnh Lưu.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An và cơ quan chức năng lấy mẫu thực phẩm để kiểm tra. Ảnh: Thanh Niên

Sau khi cấp cứu, nhận thấy cả 5 bệnh nhân có chuyển biến nặng nên Bệnh viện Đa khoa H.Quỳnh Lưu đã chuyển các bệnh nhân lên tuyến trên là Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết trong số 5 bệnh nhân có 3 bệnh nhân đã tỉnh, còn 2 bệnh nhân là ông N.VS (54 tuổi) và V.V.H (46 tuổi) phải tiến hành lọc máu cấp cứu.

Trong đêm 13.2, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nghệ An đã cử cán bộ đến kiểm tra, lấy 11 mẫu thực phẩm và rượu để thực hiện kiểm nghiệm và xác định nguyên nhân gây ra vụ việc.

Thông tin ban đầu từ người nhà ông Đ. cho biết, ngoại trừ rượu, các thực phẩm có trong bữa ăn trước đó vẫn được gia đình ông Đ. sử dụng nhưng không có gì bất thường.