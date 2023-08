Thông tin từ Báo Nghệ An cho hay, Thông tin từ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An: Ngày 01/3, Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế đã có Công văn số 102/VKNQG-KHĐT về việc trả lời kết quả kiểm nghiệm xác định nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm (đối với vụ ngộ độc xảy ra tại xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu vào ngày 13/02/2023).

Theo đó, 12 mẫu máu và nước tiểu của 05 bệnh nhân được kiểm nghiệm các chỉ tiêu (sàng lọc độc chất/chất có nguy cơ bằng LC/HRMS, hàm lượng Cyanide, sàng lọc Alkaloid, hàm lượng Salicylate) đều không phát hiện hoặc trong giới hạn định lượng.