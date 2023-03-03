Cứu người đàn ông bị đâm thủng xuyên tim ở Hải Phòng, tiên lượng xấu đến 95%

Tin y tế 03/03/2023 14:23

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, sốc mất máu, vết thương đâm thấu ngực trái.

Cụ thể, theo thông tin từ Báo Sức khỏe và đời sống, bệnh nhân được đưa đến vào thời gian đêm muộn. BV Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng cho biết, vào khoảng 23h20 phút ngày 27/2/2023, người bệnh P.V.T, SN 1973 (trú tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) được đưa đến trong tình trạng lơ mơ, mặt trước ngực trái bị dao đâm ngập sâu lưỡi, mất máu cấp. Thăm khám ban đầu, kip trực chẩn đoán người bệnh sốc mất máu do vết thương thấu ngực trái, vết thương tim, vết thương phổi và tiên lượng nặng, nguy cơ tử vong cao.

Cứu người đàn ông bị đâm thủng xuyên tim ở Hải Phòng, tiên lượng xấu đến 95% - Ảnh 1

Lưỡi dao cắm sâu vào lồng ngực trái người bệnh, nguy cơ tử vong cao. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Việc kích hoạt báo động đỏ (Code Red) được kíp cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp triển khai ngay lập tức. Người bệnh được chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật lúc 23h30 phút cùng ngày.

Theo TS.BS Nguyễn Thế May, vết thương tim có tỷ lệ tử vong trước viện khoảng 95% và tử vong khoảng 50% trong thời gian nằm viện. Các trường hợp sống sót phải nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để phẫu thuật và điều trị kịp thời.

Cũng theo VTV News, người bệnh đã được xử trí khâu vết thương tim, vết thương phổi và truyền máu, huyết tương. Ngay sau phẫu thuật người bệnh tạm thời qua cơn nguy kịch.

Cứu người đàn ông bị đâm thủng xuyên tim ở Hải Phòng, tiên lượng xấu đến 95% - Ảnh 2
Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy kịch. Ảnh: VTV

Tuy nhiên, người bệnh vẫn còn phải thở máy hỗ trợ, lọc máu và được các y bác sĩ tiếp tục theo dõi sát, liên tục. Hiện tại, người bệnh đã tỉnh hoàn toàn, tiếp xúc nhanh nhẹn.

Vết thương tim là một cấp cứu tối khẩn cấp trong ngoại khoa, được ưu tiên số 1 trong chẩn đoán, vận chuyển và xử trí. Ở Việt Nam, nguyên nhân thường do tai nạn bạo lực (chủ yếu do dao kéo, que sắc nhọn,…). Vết thương thủng tim - phổi là thương tổn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến hô hấp, tim mạch, cần phải cấp cứu khẩn cấp. Nếu không cấp cứu kịp thời, người bệnh sẽ rơi vào tình trạng sốc không hồi phục, có thể dẫn đến tử vong hoặc để lại di chứng nặng cho người bệnh.

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