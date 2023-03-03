Tin COVID-19: Việt Nam có số ca bệnh nặng tăng, WHO ‘tô đỏ’ thêm nhiều quốc gia

Tin y tế 03/03/2023 11:17

Mặc dù Việt Nam không có bệnh nhân tử vong trong suốt 2 tháng qua, tuy nhiên, số bệnh nhân tăng nặng có thay đổi.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống, Bộ Y tế cho biết dịch COVID-19 biến động theo ngày có 11 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với hôm qua 2 ca; trong ngày có 6 bệnh nhân khỏi; Đến nay tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở nước ta là 10.614.783 ca. Trong số các trường hợp đang theo dõi, giám sát hiện có 4 ca đang thở oxy, gồm 3 ca thở oxy qua mặt nạ; 1 ca thở oxy dòng cao HFNC. Như vậy bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở máy xâm lấn hiện đã tiến triển, cai được thở máy.

Đến nay đã 63 ngày liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

Tin COVID-19: Việt Nam có số ca bệnh nặng tăng, WHO ‘tô đỏ’ thêm nhiều quốc gia - Ảnh 1
Tin COVID-19 mới. Ảnh: Internet

Cũng theo Báo Người Lao Động từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 2-3, khu vực dịch tễ có Việt Nam là Tây Thái Bình Dương (gồm một phần châu Á và châu Úc) vẫn đứng đầu thế giới về số ca mắc COVID-19 mới với hơn 1,76 triệu ca trong chu kỳ 28 ngày qua (chiếm 37% toàn cầu), số ca tử vong đứng hàng thứ 2 với hơn 12.132 người.Ba nước có số ca mắc mới lớn nhất vẫn là Nhật Bản (752.935 ca), Trung Quốc (537.561 ca), Hàn Quốc (349.277 ca), giảm lần lượt 77%, 95% và 66% so với chu kỳ 28 ngày trước. Số ca tử vong ở Trung Quốc và Nhật Bản vẫn cao tuy giảm mạnh, lần lượt là 5.915 ca và 4.818 ca.

Tuy vậy hầu hết Tây Thái Bình Dương vẫn được WHO tô màu xanh dương hoặc xanh lục trên cả hai bản đồ thể hiện sự thay đổi tỉ lệ ca mắc và ca tử vong so với chu kỳ trước, cho thấy dịch bệnh đã hạ nhiệt.

Trái lại châu Âu có nhiều quốc gia bị tô đỏ trong bản đồ thể hiện sự thay đổi tỉ lệ số ca mắc. Dữ liệu chi tiết từ WHO cho biết khu vực này có tới 23% số quốc gia ghi nhận số ca mắc tăng 20% trở lên. Số ca mắc cao nhất ghi nhận tại Đức, Nga và Áo. Số ca tử vong cao nhất ở Anh, Ý và Nga. Với sự gia tăng này, châu u tuy vẫn đứng thứ ba trong các khu vực dịch tễ nhưng số ca mắc mới đã là hơn 1,474 triệu ca, gần bằng khu vực đứng thứ hai là châu Mỹ (hơn 1,549 triệu ca).

Châu Mỹ tuy vẫn đứng thứ hai thế giới nhưng cũng được bao trùm trong sắc xanh lục và xanh dương. Số ca khá cao này chủ yếu do báo cáo từ nước Mỹ - 1,085 triệu ca mới và hơn 12.100 ca tử vong mới, lần lượt giảm 29% và 17%.

Ba khu vực dịch tễ còn lại là Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á và châu Phi báo cáo số ca không đáng kể.

 

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Từ khóa:   tin y tế tin sức khỏe COVID-19

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