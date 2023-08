Theo Báo Sức khỏe và đời sống, Bộ Y tế cho biết dịch COVID-19 biến động theo ngày có 11 ca mắc COVID-19 mới, tăng so với hôm qua 2 ca; trong ngày có 6 bệnh nhân khỏi; Đến nay tổng số người mắc COVID-19 đã khỏi ở nước ta là 10.614.783 ca. Trong số các trường hợp đang theo dõi, giám sát hiện có 4 ca đang thở oxy, gồm 3 ca thở oxy qua mặt nạ; 1 ca thở oxy dòng cao HFNC. Như vậy bệnh nhân COVID-19 nặng phải thở máy xâm lấn hiện đã tiến triển, cai được thở máy.

Đến nay đã 63 ngày liên tiếp, Việt Nam không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.