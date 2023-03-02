Hà Nội: Người phụ nữ U40 gặp bệnh lạ sau khi cai sữa 2 năm phải khoét một mảng ngực lớn

Tin y tế 02/03/2023 16:26

Nữ bệnh nhân đến khám trong tình trạng một bên ngực sưng to, đỏ, căng bóng, đau kèm ngứa, bác sĩ phải tiến hành mổ cấp cứu trước khi bị vỡ.

Theo Người Đưa Tin, thông tin từ BS. Ngô Văn Tỵ, Khoa Ung Bướu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mới đây cho biết vừa phẫu thuật cho 2 trường hợp áp xe vú do tắc tuyến sữa. Điều đáng nói, hai trường hợp này đã cai sữa nhiều năm.

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân H. (40 tuổi – Hà Nội) đã cai sữa 2 năm, hiện nay con nhỏ đã hơn 3 tuổi. Chị H. nhập viện trong tình trạng một bên ngực sưng to, đỏ, căng bóng, đau kèm ngứa. Khối áp xe vú của chị H. đã lớn, sắp vỡ nên phải tiến hành mổ cấp cứu trước khi bị vỡ.

Chị H. chia sẻ, trước đây, khi cho con bú, chị rất ít sữa, một bên ngực trái bị tụt núm vú nên chị gần như không cho con bú bên vú trái. Trong quá trình nuôi con, chị chưa bao giờ có nhiều sữa và bị áp xe vú.

Hà Nội: Người phụ nữ U40 gặp bệnh lạ sau khi cai sữa 2 năm phải khoét một mảng ngực lớn - Ảnh 1

Bác sĩ Ngô Văn Tỵ thăm khám sau khi phẫu thuật áp xe vú cho bệnh nhân H. (Ảnh: Người Đưa Tin).

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân M. (27 tuổi) đã cai sữa cho con 1 năm, hiện nay con chị 2,5 tuổi. Chị M. cho biết, khi nuôi con, chị nhiều sữa nhưng cho con bú không đều cả 2 bên do một bên núm vú bị tụt.

Tháng 8/2022, chị M. thấy một bên ngực trái đau, nóng, sưng đỏ. Chị đi khám bác sĩ sản khoa, bác sĩ chẩn đoán đây là khối áp xe nhưng cũng có thể là ung thư vú đang trong giai đoạn phát triển.

Bác sĩ chỉ định cho chị uống kháng sinh nhưng không thấy ổ áp xe đỡ nên chỉ định cho chị đi chụp cộng hưởng từ. Sau đó, chị được mổ áp xe vào tháng 8/2022 nhưng gần đây, chị lại thấy xuất hiện triệu chứng bị áp xe ở chính bên ngực trái. Lần này, chị vào bệnh viện Đại học Y Hà Nội để điều trị.

BS. Tỵ cho hay, hai trường hợp kể trên do khối áp xe lớn, có những vết hoại tử trên da nên phải tiến hành mổ cấp cứu. Cuộc mổ gây mê, mỗi cuộc mổ diễn ra khoảng 30 phút. Vết mổ sẽ để hở một vài ngày để vệ sinh lấy hết các tổ chức mủ rồi sau đó mới tiến hành khâu lại.

"Trường hợp bị áp xe vú khi đã cai sữa thời gian lâu như hai bệnh nhân kể trên đúng là điều rất lạ kể cả với những bác sĩ không chuyên khoa vú. Áp xe vú là bệnh lý nhiễm trùng thường xuất hiện sau sinh 3-8 tuần sau sinh. Sau thời gian cai sữa, tỉ lệ này chỉ chiếm khoảng trên 10%.

Nếu không phẫu thuật kịp thời, để khối áp xe vú tự vỡ, có thể dẫn đến biến chứng nặng như nhiễm khuẩn huyết, suy thận, suy đa cơ quan, rối loạn đông máu, hoại tử các chi, nguy hiểm đến tính mạng, vùng bị hoại tử sẽ lan rộng, mất rất nhiều thời gian để hồi phục, hình thành sẹo xấu, sẹo co rúm sau này...", BS.Tỵ nói.

Vị bác sĩ cũng cho biết, một điều đặc biệt trong chế độ dinh dưỡng đối với bệnh nhân sau khi phẫu thuật áp xe vú: sau mổ, bệnh nhân cần ăn các thức ăn gây lồi sẹo như rau muống. Ăn nhiều rau muống và thịt bò, đạm để làm đầy nhanh phần thịt bị khoét bỏ và tiến hành khâu kín vết thương.

Bs Tỵ thông tin thêm, có những trường hợp phải cắt bỏ, khoét đi tới khoảng 1/3 vú do bệnh nhân để lâu, khối áp xe quá lớn rất ảnh hưởng tới thẩm mỹ. Sau phẫu thuật, kích thước bầu ngực sẽ chênh lệch rõ rệt.

Cũng theo Sức khỏe và đời sống, có khoảng từ 10-30% phụ nữ sau sinh và cho con bú bị áp-xe vú. Người mẹ đang cho con bú có nguy cơ bị áp-xe vú nếu có những yếu tố như: Cho con bú không đúng cách; Cho bú không đủ số lần và không đủ thời gian khiến sữa bị tích tụ trong vú; Mặc áo ngực quá chật; Núm vú bị trầy xước khi cho bú; Tắc tuyến sữa...

Hà Nội: Người phụ nữ U40 gặp bệnh lạ sau khi cai sữa 2 năm phải khoét một mảng ngực lớn - Ảnh 2
Phòng chống áp xe vú. Ảnh: VTV

 

 

Để phòng ngừa áp-xe vú, cần chú ý: Giữ lối sống lành mạnh (nghỉ ngơi, uống nhiều nước và ăn các thực phẩm giàu dinh dưỡng...); Giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ (nhiều người có quan niệm sai lầm kiêng tắm vì sợ hậu sản sẽ tạo điều kiện có nguy cơ áp-xe vú).

Đối với bà mẹ cho con bú, cần thường xuyên mát-xa nhẹ nhàng bầu vú để ống dẫn sữa thông thoáng và cho con bú sớm ngay sau sinh, bú thường xuyên và đúng tư thế. Vệ sinh núm vú đúng cách và sạch sẽ trước và sau khi cho bú. Cho trẻ bú hết sữa và luân phiên hai bên vú, vắt sạch sữa sau khi cho bú xong.

Nếu có tắc tia sữa, cần điều trị ngay để tránh tắc tuyến sữa dẫn đến áp-xe vú. Tránh làm nứt hoặc xước núm vú tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập làm viêm tuyến sữa là yếu tố nguy cơ áp-xe vú. Không cai sữa sớm; khi cai, cần giảm từ từ số lượng và số cữ bú. Áp-xe vú rất nguy hiểm ở giai đoạn đã tạo thành áp-xe. Người bệnh phải chịu những thương tổn nặng nề ở vùng da và biểu hiện nhiễm trùng toàn thân. Nếu không được điều trị kịp thời, tuyến vú có thể mất chức năng tiết sữa, hoại tử, nặng hơn có thể có biến chứng nhiễm trùng huyết, suy thận hoặc hoại tử chi.

Đối với các bà mẹ đang cho con bú, khi ngực căng, có dấu hiệu tắc sữa không thể cho con bú, sản phụ có thể chườm mát hoặc massage ngực để thông sữa trở lại. Có thể thông tắc sữa bằng máy hút sữa hoặc làm mềm ngực bằng máy vật lý trị liệu như đèn hồng ngoại, sóng siêu âm.

Khi có vết đỏ, sưng hay đau vùng ngực; núm vú bị tụt vào trong hay có dịch mủ chảy ra từ núm vú; cảm thấy đau khi cho con bú; cơ thể sốt, lạnh run... nên đi khám sớm.

Tùy mức độ, bác sĩ kê thuốc kháng sinh, kháng viêm hoặc can thiệp như chích rạch hay chọc hút, tránh để ổ áp xe lan rộng. Chú ý, không cai sữa sớm, khi cai sữa, nên giảm dần số lượng và số cữ bú từ từ.

Đối với phụ nữ nói chung: tránh làm nứt hoặc xước núm vú tạo điều kiện vi khuẩn xâm nhập làm viêm tuyến sữa. Nên mặc áo ngực phù hợp, vừa vặn... để tránh gây tổn thương.

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