Thấy bố chồng cũ bị con dâu mới quát mắng trong bộ dạng nhếch nhác, tôi cười hả hê nhưng vô cùng khó xử vì điều này

Trong nhà tôi sợ nhất là bố chồng, ông ra ngoài thì tươi cười vui vẻ, về nhà thì mặt khó đăm đăm. Hở ra là mắng mỏ con dâu, chê bai đủ thứ. Nhất là khoảng thời gian sinh con, tôi đến khổ vì vừa phải chăm con, vừa phục vụ cho cả gia đình. Bố chồng soi mói, chấp vặt, không bao giờ thấy vừa lòng điều gì ở con dâu.

Tôi kết hôn được 5 năm thì ly hôn, cuộc chia tay của tôi lỗi do chồng và cũng một phần là tại bố chồng. Bước vào hôn nhân tôi rất tự tin vì chồng là người rất yêu tôi, gia đình nhà chồng khá giả. Tuy nhiên, ở một thời gian tôi mới thấy lộ rõ một gia đình bất ổn. Bố chồng tôi là người bảo thủ, gia trưởng. Mẹ chồng tôi không xấu tính, nhưng bà mặc kệ con dâu bị chèn ép.

Chồng tôi thua tha cờ bạc, chủ nợ kéo đến đòi thì bố chồng tôi gọi con dâu ra giải quyết. Bố chồng tôi tuyên bố: "Chồng làm ra tiền thì vợ hưởng, vợ tiêu. Đến lúc chồng nợ nần thì vợ cũng phải có trách nhiệm mà gánh vác. Hai vợ chồng tự xử lý, không có thì về nhà ngoại mà xin, hay vay thì tùy. Tôi không liên quan".

Bố chồng còn thường xuyên can thiệp vào việc nuôi con, chuyện vợ chồng tôi. Chồng tôi mải chơi, có bao nhiêu tiền trong nhà là mang đi tiêu hết, nướng vào cờ bạc. Không đưa tiền cho vợ rồi còn tìm cách trộm cả tiền bỉm sữa của con. Vậy mà bố chồng cứ bênh chằm chặp.

Ảnh minh họa: Internet

Đã bao lần tôi muối mặt về nhà ngoại xin tiền để trả nợ cho chồng. Đau khổ hơn đó là tôi phát hiện ra chồng ngoại tình. Bố chồng tôi biết mà không ngăn con trai, ông còn xúi giục con trai bỏ vợ. Tôi bất đắc dĩ phải ôm con về nhà ngoại rồi làm đơn ly hôn. Ngày tôi ly hôn, bố chồng hả hê: "Tôi sẽ cho con trai lấy vợ khác xinh đẹp, giầu có gấp trăm lần cô" .

Dù biết khó khăn nhưng tôi chả tiếc gì ở một cuộc hôn nhân vui ít, buồn nhiều. Sau 3 năm ly hôn, tôi giờ đây có cuộc sống thảnh thơi, ổn định về thu nhập và tập trung nuôi dạy con. Tôi đã có nhà riêng, việc kinh doanh cũng phát đạt. Tôi trẻ đẹp ra, có nhiều người theo đuổi nhưng tôi từ chối vì vẫn còn ám ảnh cuộc sống hôn nhân trước đây.

Mấy năm qua tôi không gặp lại chồng và bố chồng cũ, vào dịp Tết tôi có nhờ em trai đưa cháu về thăm ông bà nội và bố. Vì tôi thương con nên mới làm thế, chứ nhà nội cũng không đoái hoài gì đến cháu. Cách đây mấy hôm, tôi đi dự đám cưới nên có đưa con về nhà nội chơi. Vừa bước chân vào ngõ, tôi đã thấy cảnh bố chồng cũ đang dọn dẹp hàng quán, bộ dạng nhếch nhác. Ông vừa làm ông vừa bị người phụ nữ quát tháo, mắng mỏ vì làm chậm, làm ẩu.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy tôi cùng con tới, ông liền chạy ra dẫn hai mẹ con tới hàng nước cách nhà mấy trăm mét. Bố chồng cũ buồn rầu tâm sự: "Giờ hai mẹ con vào nhà thì con dâu mới nó ghen tuông, chửi bới bố mẹ thì chết. Chỉ vì cô ta đứng ra trả hết nợ nần cờ bạc mà con trai phải cưới cô ta. Giờ nhà cửa sang tên nó, nên nó như bà chủ. Hàng ngày sai bảo, mắng mỏ bố mẹ chồng. Chồng cũ của con không biết đang trốn nơi nào. Hàng ngày chủ nợ đến đòi bố mẹ, không có tiền trả khổ sở lắm".

Thấy bố chồng cũ bị con dâu mới hành hạ, lúc đó tôi thấy hả hê, đúng là quả báo. Nhưng rồi lại thấy thương khi ông bật khóc vì hối hận: "Bây giờ con xinh đẹp, giầu có thế này đúng là nhà không biết giữ nên mới xảy ra nông nỗi này. Chồng cũ của con đúng là không ra sao, nhưng tất cả có lẽ là do bố. Bố đã không nghiêm khắc còn bao che. Giá như được làm lại, bố sẽ trân trọng con dâu và chỉnh đốn con trai".

Hai hôm nay tôi vẫn còn ám ảnh bởi câu nói trong hối hận của bố chồng cũ. Chồng cũ đang trốn nợ, bố mẹ chồng đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nợ nần. Mọi chuyện trong quá khứ đã khép lại, tôi không còn oán trách mà thấy họ thật tội nghiệp. Bây giờ tôi có điều kiện về kinh tế, tôi có nên giúp bố mẹ chồng và chồng cũ không? Bởi dù sao họ cũng là ông bà nội và là cha đẻ của con tôi.