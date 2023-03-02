Cưới nhau 6 năm mới đưa vợ về ra mắt, vừa trông thấy con dâu, bố chồng mặt tái mét tiết lộ chuyện động trời

Tâm sự 02/03/2023 14:04

Nào ngờ khi vừa đưa vợ ra mắt, bố ngồi sụp dưới đất, còn mặt con dâu cũng cúi gằm vì cả hai đang có chuyện vô cùng khó xử.

Nghe toàn bộ lời bố thú nhận hôm ấy, chồng như rơi xuống vực sâu, kiên quyết ly hôn vì lí do  khó xửnày.

Mọi chuyện bắt đầu khi người đàn ông này bắt đầu tìm hiểu và qua lại với một người phụ nữ trước khi quyết định kết hôn. Trong thời gian chung sống, anh đã nảy sinh tình cảm với đối phương và cả hai có với nhau 1 đứa con. Thế nhưng, người đàn ông này đã giấu nhẹm hôn sự với gia đình trong suốt 6 năm và mãi đến gần đây mới nói với họ.

Cưới nhau 6 năm mới đưa vợ về ra mắt, vừa trông thấy con dâu, bố chồng mặt tái mét tiết lộ chuyện động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau đó, người đàn ông đưa vợ về nhà ra mắt bố mẹ một cách chính thức. Ngay khi vừa nhìn thấy con dâu, bố của người đàn ông đã giật mình và tiết lộ chuyện động trời khiến ai cũng hoang mang. Sự thật rằng ông cũng từng kết hôn với người phụ nữ trước mặt này từ 10 năm về trước và đã ly hôn.

Sau khi mọi chuyện vỡ lở, người đàn ông đau khổ tột cùng, đành phải chấp nhận ly hôn vợ cũ của bố.

Chuyện giấu giếm không nói cho gia đình trước đó vì quan niệm riêng của anh ta. Muốn sống trước, sau này cưới hay ra mắt gia đình cũng chưa muộn. Được người vợ thuận tình như vậy nên anh chẳng có lí do gì. Trái lại, hôn nhân của họ lại gắn kết đến 6 năm trời nhưng không ai biết, ai hay.

Cưới nhau 6 năm mới đưa vợ về ra mắt, vừa trông thấy con dâu, bố chồng mặt tái mét tiết lộ chuyện động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Quá đau khổ rằng người vợ cũng đành chấp nhận ly hôn vì bản thân cũng nhục nhã hơn bao giờ hết. Chuyện hôn nhân chắc chắn luôn là một trong những điều khó khăn và có tính quyết định trong một đời người. Không phải yêu say đắm là có thể đến với nhau. Nếu gặp những chuyện tương tự như thế này, thành thật khuyên nhiều người phải biết rút kinh nghiệm. Để mọi thứ 'đã nấu thành cơm' sẽ chẳng còn vui vẻ gì nữa. Đến bây giờ, người con trai cũng xấu hổ khi nhìn thấy bố, còn ông tuổi đã cao nhưng phải đối mặt với chuyện không vui xảy ra trong suốt cuộc đời, thậm chí đến mức ám ảnh như thế này.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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