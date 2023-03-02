Ở nhà một mình, bố chồng U60 giật mình vì con dâu ăn mặc phong phanh, té ngửa vì điều khó xử này

Con dâu tôi mới sinh em bé được 3 tháng. Hàng ngày, cả nhà đi làm, thường chỉ có tôi và con dâu ở nhà. Tôi cảm thấy rất khó chịu với cách ăn mặc con dâu tôi.

Tôi năm nay 60 tuổi, là cán bộ nhà nước nghỉ hưu. Gần đây, tôi cảm thấy rất căng thẳng về chuyện ăn mặc của con dâu. Tôi không biết xử lý sao để có cuộc sống hài hòa với con dâu?

Nhà thường chỉ có bố chồng ở nhà, con dâu tôi vẫn mặc đồ "thả rông" đi loanh quanh. Con cũng không ý tứ, tránh tôi khi cho con bú.

Tôi biết là phụ nữ, đang trong thời kỳ cho con bú, họ thường mặc sao cho đơn giản và tiện lợi nhất, nhưng tôi vẫn không thể thông cảm cho con dâu tôi được.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cảm thấy rất khó xử về việc này nhưng lại không thể tâm sự cùng ai. Tôi thường xuyên đi sang hàng xóm đánh cờ để không phải ở nhà với con dâu. Nhưng tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi khi luôn phải tìm cớ ra khỏi nhà. Nhiều lần, tôi tìm cớ đi chơi đến khi mọi người trong nhà đi làm về.

Tôi không dám tâm sự chuyện này với vợ và con trai tôi, tôi rất sợ mọi người suy diễn lung tung, gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình

Tôi cũng không tỏ thái độ hay nhắc nhở con dâu vì sợ con nghĩ tôi soi xét. Rất nhiều lần, con dâu tôi cho con bú trước mặt tôi mà không khéo léo che chắn.

Tôi thầm trách con trai tôi đã không tinh tế nhắc nhở vợ. Tôi cũng tự hỏi, giới trẻ bây giờ đều thoáng như thế sao?

Không chỉ trong thời gian ở cữ, bình thường con dâu tôi cũng mặc những bộ đồ rất ngắn và hở hang. Tính cách của con thì khá ngoan nhưng tôi không thể chấp nhận được đồ con mặc.

Tôi vốn là người khá thoải mái khi từng học tập tại trời Tây. Tôi cũng cảm thấy bản thân trước giờ không phải người khó tính và để ý đến những chuyện lặt vặt.

Ảnh minh họa: Internet

Vợ tôi thì phải 2 năm nữa mới nghỉ hưu, trong khi đó con dâu tôi có ý định ở nhà chăm con đến khi cháu tôi cứng cáp hẳn mới đi làm lại. Tôi phải sống sao trong những ngày tháng tiếp theo.

Tôi không thể ở nhà với con dâu vì tôi rất khó chịu nhưng cũng chẳng đi ra ngoài hàng ngày được mãi. Hôm rồi, có người họ hàng ở quê tôi, ra thăm cháu. Vốn thân thiết nên họ vào nhà tôi chơi mà không gọi cửa. Họ đã thấy con dâu tôi mặc đồ xộc xệch, mỏng tang, vừa đúng lúc tôi trong phòng bế cháu đi ra. Họ tỏ thái độ ngỡ ngàng.

Tôi ngại và xấu hổ vô cùng, dù tôi không làm gì sai.

Sau ngày hôm đó, thái độ của người họ hàng của tôi rất khác. Họ không thường xuyên liên lạc gọi điện hỏi thăm tôi như trước nữa. Mà ở quê, rất hay bàn tán và buôn chuyện, tôi rất sợ họ thêu dệt và kể chuyện gia đình tôi. Tôi cũng không thể gọi điện giải thích vì vấn đề này hết sức nhạy cảm.

Gặp chuyện không hay, bị nghi oan làm điều thất đức, nên tôi càng thêm khó chịu về con dâu. Tôi rất bế tắc khi phải đối mặt với chuyện oái oăm này. Tôi phải làm sao đây? Liệu tôi có phải người bố chồng quá khắt khe?