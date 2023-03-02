Hà Nội: Bộ Y tế thu hồi thêm một loại serum trị thâm chứa chất cấm, đặc biệt khuyến cáo người sử dụng

Mẫu được lấy tại Công ty TNHH mỹ phẩm Huyền Phi, địa chỉ tại Số 86 đường Trần Vỹ, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Theo Báo VietNamNet, ngày 2/3, thông tin từ Cục Quản lý Dược, hồi tháng 2, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm Hà Nội đã lấy mẫu sản phẩm Serum thâm X2 - Nhãn hàng Huyền Phi Cosmetics có số lô: IB023, sản xuất ngày 21/9/2022, hạn dùng 20/9/2025, để kiểm nghiệm chất lượng.

Kết quả, mẫu thử có chứa Hydroquinone, là chất không được phép có trong sản phẩm mỹ phẩm chăm sóc da .

Ngoài ra, tính năng, công dụng và thành phần công thức sản phẩm kê khai tại Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm không thống nhất với tính năng, công dụng và thành phần công thức ghi trên nhãn sản phẩm. Nhãn sản phẩm cũng không ghi tên nước sản xuất theo quy định. Vì thế, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm này.

Serum thâm X2 - Nhãn hàng Huyền Phi Cosmetics bị thu hồi, buộc phải tiêu hủy trên toàn quốc. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Cũng theo Báo Sức khỏe và đời sống, cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm Serum thâm X2 - Nhãn hàng Huyền Phi Cosmetics nêu trên và trả về cơ sở cung ứng sản phẩm;

Tiến hành thu hồi toàn bộ sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.

Công ty TNHH mỹ phẩm Huyền Phi, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Tú phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng sản phẩm Serum thâm X2 - Nhãn hàng Huyền Phi Cosmetics nêu trên; Tiếp nhận sản phẩm trả về từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm không đáp ứng quy định; Đồng thời gửi báo cáo thu hồi, tiêu hủy sản phẩm Serum thâm X2 - Nhãn hàng Huyền Phi Cosmetics nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày 25/3/2023.

Về phía Sở Y tế Tp. Hà Nội, Cục Quản lý Dược đề nghị ban hành quyết định thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Serum thâm X2 - Nhãn hàng Huyền Phi Cosmetics đã cấp cho Công ty TNHH mỹ phẩm Huyền Phi;

Kiểm tra các Công ty TNHH mỹ phẩm Huyền Phi, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Ngọc Tú trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm, trong đó có việc sử dụng nguyên liệu Hydroquinone trong sản xuất mỹ phẩm, giám sát các công ty thực hiện thu hồi, tiêu hủy toàn bộ sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định;

Đồng thời giám sát việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm Serum thâm X2 - Nhãn hàng Huyền Phi Cosmetics không đáp ứng quy định; Xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và báo cáo kết quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 15/4/2023.

Được biết sản phẩm Serum thâm X2 - Nhãn hàng Huyền Phi Cosmetics đã được Sở Y tế Tp. Hà Nội cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 11850/22/CBMP-HN ngày 22/02/2022.