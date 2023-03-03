Cũng theo trung tâm này, tổng cộng 83 trường hợp mắc cúm gia cầm H5N6 ở người đã được các cơ quan y tế của Trung Quốc đại lục báo cáo kể từ năm 2014.

Theo VOV, thông tin do Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe (CHP) thuộc Sở Y tế Hong Kong công bố. Bệnh nhân mắc cúm A (H5N6) là một người đàn ông 49 tuổi sống ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Trước khi phát bệnh, trường hợp này đã tiếp xúc với gia cầm sống. Bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các triệu chứng vào ngày 17/12/2022 và nhập viện điều trị ngày 21/12/2022 trong tình trạng nghiêm trọng.

Trong một phản hồi qua email với tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 2/3, CHP cho biết luôn cảnh giác và hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới cũng như các cơ quan y tế liên quan để theo dõi những diễn biến mới nhất của cúm gia cầm, bên cạnh việc thực hiện các biện pháp giám sát, phòng ngừa và kiểm soát tại địa phương.

CHP đã cảnh báo khách du lịch đến Trung Quốc đại lục hoặc các khu vực bị ảnh hưởng khác tránh đến các khu chợ ẩm ướt, chợ gia cầm sống hoặc trang trại chăn nuôi.

Theo giáo sư Dương Chiêm Thu của Đại học Vũ Hán, virus cúm gia cầm H5N6 có khả năng gây bệnh cao đối với gia cầm và chủ yếu lây sang các loài họ chim, trong khi lây nhiễm ở người hiếm khi xảy ra. Ông cũng cho biết, ở Trung Quốc đại lục, virus cúm A (H5N6) thường được tìm thấy trong các quần thể dân cư liên quan đến các chợ ẩm ướt và chợ gia cầm ở phía Nam.

Theo truyền thông Trung Quốc, các trường hợp nhiễm H5N6 ở người từng được báo cáo ở các tỉnh Quảng Đông, miền Nam; tỉnh Tứ Xuyên và Vân Nam, miền Tây Nam, cũng như tỉnh Giang Tây, miền Đông Nam nước này.

Đài Truyền hình Huệ Châu thuộc tỉnh Quảng Đông cho biết, H5N6 là một loại cúm nguy hiểm đối với con người. Một khi nhiễm bệnh, có tới 93,8% trường hợp phát triển thành các ca bệnh nặng, tỷ lệ tử vong có thể lên tới trên 60% và được công nhận là một trong những bệnh viêm phổi do virus khó điều trị nhất hiện nay.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống trước đó, Campuchia phát hiện 2 trường hợp mắc cúm gia cầm A(H5N1), một người tử vong. Theo Bộ Y tế, nước ta vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người nhất là trong điều kiện thời tiết hiện nay đang ở giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển.

Tại công điện do PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế ký ban hành, cho biết, theo thông báo từ Bộ Y tế Campuchia, từ ngày 22/02/2023 Campuchia ghi nhận 02 trường hợp nhiễm cúm A(H5N1) tại tỉnh Prey Veng, trong đó có 01 trường hợp đã tử vong. Đây là những ca bệnh cúm A(H5N1) trên người mới nhất tại Campuchia kể từ năm 2014.

Cúm A(H5N1) khiến 1 người ở Campuchia tử vong, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường phòng, chống cúm gia cầm lây sang người. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Trong điều kiện giao lưu thương mại ngày càng rộng mở giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, nguy cơ cúm gia cầm có thể xâm nhập vào nước ta và lây nhiễm sang người là rất lớn, đặc biệt là các tỉnh có đường biên giới với các quốc gia đang có dịch.

Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống cúm gia cầm lây sang người.

Tại Việt Nam, thời tiết hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi bất thường thuận lợi cho virus cúm gia cầm phát triển, đồng thời các lễ hội sau Tết Nguyên đán vẫn tiếp tục được tổ chức, do đó hoạt động vận chuyển và buôn bán gia cầm có thể gia tăng. Vì vậy luôn tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm gia cầm sang người.

Trước đó, vào cuối năm 2022, Việt Nam cũng ghi nhận ca nhiễm cúm A(H5N1) trên người (tại tỉnh Phú Thọ) đầu tiên kể từ năm 2014 đến nay.

Để chủ động ngăn chặn bệnh cúm gia cầm xâm nhập vào Việt Nam và lây nhiễm sang người, Bộ Y tế đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn khẩn trương thực hiện một số nội dung trọng tâm, cụ thể:

Tăng cường giám sát chặt chẽ người nhập cảnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhất là người giết mổ, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm sống, người có tiền sử đến từ khu vực đang có dịch (gồm dịch trên gia cầm và ở người), kịp thời lấy mẫu xét nghiệm gửi về các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur xét nghiệm chẩn đoán xác định; quản lý ca bệnh (nếu có) và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng.

Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính, hội chứng viêm phổi nặng do vi rút và hội chứng cúm để phát hiện kịp thời ca bệnh cúm A(H5N1); các bệnh viện sẵn sàng thu dung, cách ly, điều trị theo quy định của Bộ Y tế và thông báo kịp thời cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật để có các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời; sẵn sàng thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện hỗ trợ kịp thời cho địa phương triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch.

Đồng thời, tăng cường phối hợp liên ngành giữa cơ quan y tế, thú y và các ban, ngành liên quan trong việc giám sát phát hiện dịch cúm trên gia cầm đặc biệt tại các cửa khẩu và các chợ gia cầm sống, kịp thời chia sẻ thông tin về tinh hình dịch bệnh trên gia cầm và triển khai phối hợp trong điều tra, xử lý ổ dịch.

Cùng đó tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm sang người, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao và những người chăn nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng tránh, khuyến cáo mạnh mẽ người dân không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các sản phẩm của gia cầm, không ăn tiết canh và không sử dụng gia cầm ốm, chết không rõ nguyên nhân.

Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương thực hiện việc phối hợp trong công tác phòng, chống bệnh lây truyền từ động vật sang người theo quy định của Thông tư liên tịch số 16/2013/TTLT-BYT- BNN&PTNT ngày 27/5/2013 của Bộ Y tế và Bộ NN&PTNT; Báo cáo bệnh truyền nhiễm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về Cục Y tế dự phòng.