Các sản phẩm từ thịt lợn và một số sản phẩm khác đã để đông lạnh nhiều ngày, không thời hạn, đang có dấu hiệu ôi thiu, có mùi khó chịu, biến đổi màu sắc và hình dạng ban đầu - Ảnh: Người Đưa Tin

Theo thông tin từ An ninh Thủ đô, gần 3 tấn thịt lợn và các sản phẩm từ thịt lợn đông lạnh, theo nhận định của cơ quan thú y đã chết trước khi được mổ vừa được lực lượng QLTT tỉnh Thái Nguyên phát hiện và ngăn chặn kịp thời khi đang tích trữ tại kho hàng tại Chợ Đồng Quang, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra ghi nhận các sản phẩm từ thịt lợn được bà Q. bày bán tại ki-ốt trong chợ Đồng Quang không có dấu kiểm dịch đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trước khi lưu thông ra thị trường.

Liên quan tới vụ việc trên, theo Người Đưa Tin, cụ thể, ngày 23/9, Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh của bà Nguyễn Thị Q., tiểu thương bán thịt tại chợ Đồng Quang, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

Bà Q., cũng không chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa đang kinh doanh tại quầy hàng. Tổng số lượng hàng hóa tại thời điểm này khoảng 1 tấn.

Sạp hàng của bà Q. tại chợ Đồng Quang bán thịt lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm - Ảnh: Thanh Niên

Tại tầng 2 là kho chứa hàng tại chợ Đồng Quang, Đội Quản lý thị trường số 2 phát hiện 15 thùng xốp và 5 tủ bảo ôn thuộc sở hữu của bà Q. đều chứa thịt, các sản phẩm từ thịt lợn và một số sản phẩm khác đã để đông lạnh nhiều ngày, không thời hạn, đang có dấu hiệu ôi thiu, có mùi khó chịu, biến đổi màu sắc và hình dạng ban đầu.

Theo nhận định bước đầu của cơ quan phụ trách thú y, tại thời điểm kiểm tra, nhiều cá thể lợn có thể đã chết trước khi được giết mổ. Tổng số lượng hàng hóa trong các thùng xốp và tủ bảo ôn khoảng 2 tấn.

Qua quá trình đấu tranh bà Q. cho biết, số hàng hóa trên được bà mua lại từ nhiều nguồn khác nhau để kinh doanh kiếm lời. Bà Q. không xuất trình và chứng minh được nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên.

Lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian để tiến hành xác định trọng lượng chính xác của hàng hóa do phải tách từ tủ bảo ôn bởi sản phẩm đã đông đá nhiều ngày. Đây là một trong những vụ vi phạm lớn nhất về thực phẩm mà Đội phát hiện xử lý trên địa bàn TP Thái Nguyên.

Ngay trong đêm 23/9, toàn bộ hàng hóa vi phạm đã bị lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy tại Bãi rác Đá Mài, xóm Hồng Thái, xã Tân Cương. Theo quy định của pháp luật, đối với hành vi vi phạm trên, mức phạt mà cơ sở vi phạm phải nộp khoảng trên 100 triệu đồng.