Dịch đau mắt đỏ tấn công trường học, lây lan chóng mặt, nhiều gia đình nghỉ học, nghỉ làm vì nhiễm bệnh

Tin y tế 25/09/2023 10:08

Bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vắc-xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh.

Theo thông tin từ Người Đưa Tin, tất cả 4 thành viên trong gia đình chị T. ở Hai Bà Trưng, Hà Nội đều bị đau mắt đỏ. Chị T. chia sẻ: “Khi đón con gái ở trường mầm non về nhà, tôi phát hiện một bên mắt của cháu bị đỏ, có gỉ. Đến hôm sau thì tôi cùng chồng và con trai lớn cũng có triệu chứng tương tự. Cả nhà đi khám, bác sĩ kết luận đau mắt đỏ và khuyến cáo nghỉ học, nghỉ làm cách ly ở nhà”.

Tại BV Mắt Trung ương, so với tháng 6-2023, số bệnh nhân đến khám trong tháng 8 và đầu tháng 9-2023 tăng gấp gần 2 lần. Trong đó có nhiều trẻ đau mắt đỏ được bố, mẹ đưa đến khám. Trẻ đau một bên, rồi hai bên mắt sưng húp, khiến các gia đình rất lo lắng.

Dịch đau mắt đỏ tấn công trường học, lây lan chóng mặt, nhiều gia đình nghỉ học, nghỉ làm vì nhiễm bệnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, đau mắt đỏ là tình trạng nhiễm trùng mắt, thường do vi khuẩn hoặc vi rút gây ra hoặc do phản ứng dị ứng, với triệu chứng đặc trưng là đỏ mắt. Bệnh thường khởi phát đột ngột, lúc đầu ở một mắt sau lan sang mắt bên kia.

Bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, dễ lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch. Cho đến nay chưa có vắc-xin phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh.

Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động, và có không ít trường hợp bệnh kéo dài, gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này nên mọi người cần có ý thức phòng bệnh tốt và cần được xử trí kịp thời khi mắc bệnh.

Dịch đau mắt đỏ tấn công trường học, lây lan chóng mặt, nhiều gia đình nghỉ học, nghỉ làm vì nhiễm bệnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ báo Lao Động, theo các chuyên gia, bệnh đau mắt đỏ rất dễ mắc, lây lan trong cộng đồng và gây thành dịch, đặc biệt là ở giai đoạn giao mùa thời tiết thay đổi liên tục trong ngày.

Hiện vẫn chưa có vaccine phòng bệnh đau mắt đỏ, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi.

Không chỉ riêng ở Hà Nội mà nhiều tỉnh thành khác, dịch đau mắt đỏ cũng đang tấn công.

Chị Lê Thị Bích Hồng, phụ huynh có con đang học tại Trường Tiểu học Liên Lộc (Hậu Lộc, Thanh Hóa) cho biết, lớp con chị có 8/28 học sinh bị đau mắt đỏ, trong đó có con trai chị sinh năm 2019.

Hiện con đang nghỉ học ở nhà để điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Chị cho hay, nhà trường đã có thông báo đến phụ huynh các lớp, nếu học sinh có biểu hiện đau mắt đỏ cần theo dõi và cho trẻ ở nhà.

Đau mắt đỏ tuy là một bệnh cấp tính, triệu chứng rầm rộ, dễ lây nhưng thường lành tính và ít để lại di chứng. Tuy nhiên, bệnh cũng ảnh hưởng nhiều đến việc sinh hoạt, học tập và lao động.

Nếu không điều trị dứt điểm, đau mắt kéo dài có thể gây biến chứng, ảnh hưởng đến thị lực sau này.

Trước tình hình dịch bệnh chung, các nhà trường đã tổ chức công tác tổng vệ sinh, phun thuốc muỗi. Đồng thời tuyên truyền đến toàn thể giáo viên, học sinh các biện pháp vệ sinh cơ thể phòng tránh dịch bệnh cũng như việc đi khám và điều trị kịp thời nếu bị đau mắt đỏ.

Để chủ động phòng, chống bệnh đau mắt đỏ, Cục Y tế dự phòng khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau:

1. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, sử dụng nước sạch; không đưa tay lên dụi mắt, mũi, miệng; không dùng chung vật dụng cá nhân như: lọ thuốc nhỏ mắt, khăn mặt, kính mắt, khẩu trang…

2. Vệ sinh mắt, mũi, họng hàng ngày bằng nước muối sinh lý, các thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi thông thường.

3. Sử dụng xà phòng hoặc các chất sát khuẩn thông thường sát trùng các đồ dùng, vật dụng của người bệnh.

4. Hạn chế tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi bị bệnh đau mắt đỏ.

5. Người bệnh hoặc người nghi bị đau mắt đỏ cần hạn chế tiếp xúc với người khác và đến cơ sở y tế để được khám, tư vấn, điều trị kịp thời. Không tự ý điều trị khi chưa có hướng dẫn của cán bộ y tế.

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