Kính đeo mắt chỉ có thể bảo vệ một phần nhỏ tránh khói bụi khi đi đường, không đảm bảo phòng chống hoàn toàn bệnh đau mắt đỏ.

Theo thông tin từ VOV, đau mắt đỏ là một bệnh cấp tính, dễ lây nhưng thường lành tính, ít để lại di chứng. Tuy nhiên bệnh thường gây ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt, học tập và lao động và có không ít trường hợp bệnh kéo dài, gây biến chứng ảnh hưởng đến thị lực sau này.

Hiện chưa có vaccine phòng bệnh, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Những người bị đau mắt đỏ rồi vẫn có thể bị nhiễm lại chỉ sau vài tháng khỏi bệnh.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người cho rằng đeo mắt kính có thể bảo vệ tránh khỏi dịch bệnh đau mắt đỏ, về vấn đề này, dẫn tin từ báo Pháp luật TP.HCM, BS Hoàng Lê Phương Thoại Loan, BS điều hành đơn vị Mắt, BV Nhi đồng Thành Phố, cho biết, kính đeo mắt chỉ có thể bảo vệ một phần nhỏ tránh khói bụi khi đi đường, không đảm bảo phòng chống hoàn toàn bệnh đau mắt đỏ.

Ảnh minh họa: Internet

Để chủ động phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ, nên:

- Thường xuyên vệ sinh môi trường sống và vệ sinh cá nhân.

- Dùng riêng vật dụng cá nhân trong nhà và nơi làm việc, học tập.

- Rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với người bệnh.

- Hạn chế dùng tay chạm vào mắt.

- Cẩn trọng trong việc dùng kính áp tròng.

- Mang kính bảo vệ khi ra ngoài hoặc khi làm việc trong môi trường nhiều khói bụi.

- Tăng cường sức đề kháng bằng cách ăn đầy đủ chất và bổ sung vitamin A, C, E…

- Khám ngay khi có triệu chứng tại mắt và dùng thuốc đúng chỉ định của bác sĩ.

TP.HCM: Tình trạng trẻ đau mắt đỏ tăng đột biến, lây lan nhanh trong trường học, cảnh báo nguy cơ tổn thương vĩnh viễn Bệnh đau mắt đỏ thường lành tính và ít dẫn đến biến chứng. Nhưng trong một số trường hợp, viêm kết mạc có thể dẫn đến viêm loét giác mạc, gây tổn thương giác mạc vĩnh viễn dẫn đến giảm thị lực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dich-au-mat-o-ang-lay-lan-eo-kinh-mat-co-phong-ngua-uoc-benh-617311.html