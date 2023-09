Theo thông tin từ Thanh Niên, thời gian gần đây các bệnh nhân nhập viện do lạm dụng bóng cười (bóng có chứa khí Nitơ oxit - N2O) gia tăng. Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân nhập viện do tê bì, châm chích chi, yếu vận động, cảm giác đau buốt khi vận động sau thời gian sử dụng bóng cười, hít khí N2O.

Trong số nhập viện do lạm dụng khí cười đã ghi nhận ca bệnh nặng: liệt không đi được, không cầm nắm được đồ vật và suy hô hấp do yếu cơ hô hấp. bệnh nhân ngộ độc do lạm dụng bóng cười vào điều trị hầu hết trong độ tuổi 18 đến dưới 30.