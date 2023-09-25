Lạm dụng bóng cười, nhiều 'nam thanh nữ tú' liệt chi, rối loạn tâm thần: Chuyên gia cảnh báo nguy hiểm cận kề

Tin y tế 25/09/2023 10:37

Nếu lạm dụng N2O có thể dẫn tới rối loạn thần kinh như co giật, mất kiểm soát, trầm cảm, rối loạn cảm giác, liệt vận động, rối loạn giấc ngủ, tổn thương thần kinh trung ương,…

Theo thông tin từ Thanh Niên, thời gian gần đây các bệnh nhân nhập viện do lạm dụng bóng cười (bóng có chứa khí Nitơ oxit - N2O) gia tăng. Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thường xuyên tiếp nhận các bệnh nhân nhập viện do tê bì, châm chích chi, yếu vận động, cảm giác đau buốt khi vận động sau thời gian sử dụng bóng cười, hít khí N2O.

Trong số nhập viện do lạm dụng khí cười đã ghi nhận ca bệnh nặng: liệt không đi được, không cầm nắm được đồ vật và suy hô hấp do yếu cơ hô hấp. bệnh nhân ngộ độc do lạm dụng bóng cười vào điều trị hầu hết trong độ tuổi 18 đến dưới 30.

Lạm dụng bóng cười, nhiều 'nam thanh nữ tú' liệt chi, rối loạn tâm thần: Chuyên gia cảnh báo nguy hiểm cận kề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

TS-BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc - Bệnh viện Bạch Mai, cho hay khí N2O có tác động thực sự và rõ ràng với thần kinh tâm thần, tim mạch và kể cả vị trí tác dụng đến sâu trong tế bào. Cách thức tác dụng của chất này giống như nhóm ma túy heroin, khiến người dùng thường xuyên đều tăng liều. Từ chỗ vài quả mỗi lần sử dụng, tăng lên vài chục quả, thậm chí vài bình khí, tương đương vài trăm quả bóng cười/ngày (mỗi bình khí tương đương lượng khí của 50 - 60 quả bóng cười). Mới đây nhất, Trung tâm tiếp nhận một bệnh nhân 25 tuổi vào điều trị trong tình trạng tê yếu tay chân. bệnh nhân này sử dụng bóng cười từ khoảng 1 năm nay, mỗi ngày hít 2 - 3 bình khí N2O.

Theo TS-BS Nguyễn Trung Nguyên, khí N2O khi sử dụng nhiều sẽ gây ra các vấn đề như: ngộ độc cấp, hôn mê, co giật, loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Với các ca sử dụng khí cười lâu dài, bệnh nhân thường bị tổn thương hệ thần kinh, tủy sống, thiếu máu do ức chế tủy xương. Khi vào cơ thể, N2O gây tổn thương não, dây thần kinh khiến bệnh nhân bị rối loạn cảm giác tê bì, liệt tất cả các cơ, ảnh hưởng chức năng sống. N2O còn ảnh hưởng tâm thần, gây rối loạn tâm thần do tổn thương não. Ngoài ra, khí này làm giảm khả năng sinh dục cho cả nam và nữ.

Dẫn tin từ báo Nhân Dân, trước kia, khí N2O được ứng dụng trong y tế có tác dụng giảm đau, giải lo âu, tuy nhiên khi sử dụng quá liều sẽ gây tác hại đến hệ thần kinh và tim mạch. Hút khí này vào trong cơ thể gây tổn thương thần kinh ngoại biên và gây ảnh hưởng chu trình chuyển hóa vitamin B12. Gần đây, N2O cũng đang được sử dụng thay thế dần khí CO2 bơm vào ổ bụng trong phẫu thuật nội soi do độ an toàn tương đương nhưng lại có tác dụng giảm đau tốt hơn.

Tuy nhiên, nếu lạm dụng N2O có thể dẫn tới rối loạn thần kinh như co giật, mất kiểm soát, trầm cảm, rối loạn cảm giác, liệt vận động, rối loạn giấc ngủ, tổn thương thần kinh trung ương,… Ngay cả khi sử dụng ở nồng độ thấp thì người dùng cũng sẽ bị giảm nhận thức, tầm nhìn và thính giác. Đáng sợ là khí N2O cũng có thể gây ảo giác, có dấu hiệu tượng tự như ma túy tổng hợp và cũng gây nghiện.

BS Tuấn khuyến cáo: Người dân, đặc biệt là giới trẻ không nên sử dụng bóng cười vì những biến chứng khôn lường gây nên. Đồng thời, cần duy trì lối sống lành mạnh bằng tập thể dục thể thao, ăn uống và sinh hoạt điều độ, thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ để có cuộc sống vui khỏe.

 

 

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