Khi thai được 15 tuần tuổi, cô gái đã tự ý mua thuốc phá thai trên mạng và uống.

Teo thông tin từ Dân Trí, ngày 21/9, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vừa cấp cứu một nữ bệnh nhân tự uống thuốc phá thai tại nhà.

Nữ bệnh nhân 19 tuổi nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, kèm chảy máu ồ ạt. Qua kiểm tra, bệnh viện xác định bệnh nhân mang thai lần đầu, thai được khoảng 15 tuần tuổi.

Bệnh nhân cho biết đã lên mạng tìm hiểu các thông tin về việc phá thai và quyết định mua 4 viên thuốc uống một lần. Một ngày sau, cô này bị đau bụng dữ dội và máu chảy ồ ạt ở âm đạo. Phát hiện sự việc, gia đình đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Kết quả thăm khám cho thấy khối thai đang sẩy gây chảy máu ồ ạt. Bệnh nhân được phẫu thuật lấy thai và các tổ chức nhau thai ra để cầm máu. Sức khỏe của bệnh nhân đã dần hồi phục.

Ảnh minh họa: Internet

Dẫn tin từ Người Lao Động, các bác sĩ cảnh báo hiện nay có nhiều trường hợp mang thai ngoài ý muốn đã tự ý mua thuốc phá thai về uống tại nhà hoặc áp dụng các bài thuốc truyền miệng trong dân gian để sổ thai. Việc làm này rất nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng của người mẹ như: Băng huyết, nhiễm trùng...

Việc phá thai bằng thuốc được chỉ định khi thai dưới 7 tuần tuổi, siêu âm thai phải làm tổ trong buồng tử cung và người mẹ không mắc các bệnh lý như: Tim mạch hay các bệnh về máu khác… Tuy nhiên, phương pháp phá thai bằng thuốc phải được thực hiện dưới sự chỉ định và theo dõi sát sao của bác sĩ sản khoa tại các cơ sở y tế.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mua-thuoc-pha-thai-tren-mang-co-gai-19-tuoi-nhap-vien-trong-tinh-trang-chay-mau-o-at-suyt-mat-mang-618614.html