Trong đó, nhiều trường hợp đã được ghi nhận tình trạng "hoang tưởng nghi bệnh".

Theo thông tin từ Dân Trí, báo cáo tại hội nghị khoa học Da liễu miền Nam năm 2023 (chủ đề "Da và các bệnh toàn thân"), diễn ra ngày 24/9, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trúc Quỳnh, khoa Lâm sàng 1, bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết, tỷ lệ mắc bệnh tâm thần ngày càng tăng ở các bệnh nhân khám các vấn đề da liễu.

Trước đó 1 tháng, bệnh nhân bỗng nổi đỏ ở vùng mặt, nên nghĩ mình đã mắc bệnh ung thư . Bệnh nhân đi khám nhiều bệnh viện tư, làm nhiều xét nghiệm đều khẳng định tình trạng nhiễm trùng da nhưng vẫn không tin tưởng.

Điển hình là một người phụ nữ 56 tuổi, được gia đình đưa đi khám với gương mặt buồn bã, nói với bác sĩ "hãy cứu giúp tôi".

Thậm chí, bệnh nhân đã tìm thầy bùa để phán giải, mong thoát kiếp nạn vùng mặt, nhưng đổi lại là sang thương ngày càng lan rộng. Đến lúc này, người phụ nữ mới vào Bệnh viện Da Liễu TPHCM điều trị. Sau khi thăm khám cũng như đánh giá kết quả sinh thiết, bệnh nhân được chẩn đoán loét do nhiễm trùng.

"Nhưng khi giải thích tình trạng trên, bệnh nhân vẫn chưa chịu chấp nhận, vẫn cho rằng mình bị ung thư da. Bệnh nhân yêu cầu bác sĩ hãy dùng phương pháp điều trị ung thư, dù đắt tiền thế nào cũng sẽ chi trả hết", bác sĩ Quỳnh thông tin.

1 bệnh nhân thămn khám tại bệnh viện da liễu - Ảnh: Dân Trí

Dẫn tin từ Tuổi Trẻ, trường hợp thứ 2 là bệnh nhân nam 42 tuổi (ngụ Bình Thuận). Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân được chẩn đoán nấm móng và đã điều trị nhiều đợt tại Bệnh viện Da liễu, với kết quả vi nấm soi tươi gần nhất âm tính.

Sau đó, bệnh nhân lại đến Bệnh viện Da liễu TP.HCM với tâm trạng lo lắng, cho rằng chính nấm móng đã len lỏi vào cơ thể nên gây đau dạ dày và “có lẽ mình bị ung thư dạ dày”, rồi nằng nặc đòi bác sĩ chuyển tuyến sang Bệnh viện Ung bướu để điều trị dạ dày.

Trước đó, bệnh nhân từng được nhập viện hai lần tại Bệnh viện tỉnh Bình Thuận với chẩn đoán trào ngược dạ dày, nội soi dạ dày cho thấy âm tính với HP, viêm xước hang vị nhẹ.

Sau khi lắng nghe lời kể của bệnh nhân và đánh giá vết thương da, bác sĩ cho rằng bệnh nhân có thể mắc hoang tưởng nghi bệnh và giải thích kỹ tình trạng bệnh. Sau đó họ đồng ý khám chuyên khoa tâm thần để tiếp tục điều trị.

Theo bác sĩ CKII Nguyễn Trúc Quỳnh, các bác sĩ da liễu khi tiếp cận bệnh nhân có rối loạn da tâm thần nói chung và bệnh hoang tưởng nói riêng cần thông qua quá trình trò chuyện, hành vi của bệnh nhân, vết thương da...

Từ đó có thể phát hiện kịp thời những bệnh nhân có rối loạn tâm thần và chuyển đến các bệnh viện tâm thần để chẩn đoán chính xác bệnh, mức độ bệnh và có phương pháp điều trị kịp thời.