Nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại một cơ sở khám chữa bệnh chuyên nghiệp, dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chu đáo đang ngày càng được nhiều người tiêu dùng quan tâm và chú trọng hơn. Phòng khám đa khoa VK được xây dựng theo mô hình như bệnh viện thu nhỏ. Thời gian qua, phòng khám đã nhận được đánh giá tốt từ đông đảo người dân nhờ những ưu điểm như sau:

Các bác sĩ sẽ là người trực tiếp thăm khám, đưa ra chẩn đoán và chỉ định các phương pháp điều trị cho phù hợp. Vì vậy người bệnh có thể hoàn toàn yên tâm khi đến thăm khám, xét nghiệm và tiếp nhận hỗ trợ điều trị tại đây.

Phòng khám đa khoa VK là phòng khám được Sở Y tế cấp phép đi vào hoạt động với nhiều chuyên khoa khám như: Khám sản phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình, khám sức khỏe nam giới, bệnh xã hội. Mỗi chuyên khoa đều được được phụ trách bởi những y bác sĩ và chuyên gia y tế ưu tú, là những người có thâm niên lâu năm trong nghề, đã từng tham gia điều trị thành công nhiều ca bệnh từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp và có thời gian tu nghiệp tại các bệnh viện lớn trong lẫn ngoài nước.

Hệ thống máy móc hiện đại

Hệ thống máy móc, trang thiết bị tại đây được tích hợp nhiều công nghệ hiện đại và đã qua kiểm định của Bộ Y tế trước khi đưa vào vận hành, nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe bệnh nhân. Phòng khám đa khoa VK hoạt động với tiêu chí “Kết quả chuẩn vàng – An toàn điều trị” nên không ngừng phổ cập thêm nhiều phương pháp khám chữa bệnh mới từ các nước có nền y học phát triển như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản,...

Tùy vào nguyên nhân và mức độ bệnh mà các bác sĩ sẽ đề xuất những phương pháp điều trị tương thích, đảm bảo an toàn, hiệu quả điều trị cao, rút ngắn thời gian phục hồi, giúp bệnh nhân nhanh chóng khỏi bệnh và sớm trở lại với cuộc sống sinh hoạt bình thường, hạn chế tối đa bệnh tái phát trở lại.

Quy trình thăm khám nhanh chóng và tiết kiệm

Với mong muốn mang đến cho bệnh nhân sự thuận tiện, phòng khám còn xây dựng tổng đài tư vấn sức khỏe trực tuyến, cho phép bệnh nhân đặt câu hỏi và nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí, cùng với đó là hệ thống đặt hẹn trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, công sức một cách đáng kể.

Thủ tục thăm khám được tối giản hóa những công đoạn không cần thiết, giúp tiết kiệm tối đa thời gian cho bệnh nhân. Quy trình khám theo mô hình khép kín, riêng tư chỉ “1 bác sĩ – 1 y tá – 1 bệnh nhân” giúp bệnh nhân thoải mái chia sẻ về tình trạng và nhu cầu của mình để bác sĩ tư vấn, chẩn đoán bệnh kỹ hơn.

Chi phí được niêm yết công khai

Yếu tố chi phí thường là vấn đề khiến nhiều bệnh nhân băn khoăn, lo lắng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên khi lựa chọn Phòng khám đa khoa VK, người bệnh có thể yên tâm bởi mức chi phí khám và điều trị tại đây luôn ở hợp lý và phù hợp với mức thu nhập bình quân của người lao động. Tất cả đều được công khai, minh bạch, niêm yết theo đúng quy định của Sở Y tế.

Trước khi đưa ra phác đồ điều trị, bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể về chi phí điều trị, nếu bệnh nhân đồng ý và ký xác nhận thì việc điều trị mới được tiến hành. Vì vậy, người bệnh có thể hoàn toàn chủ động về chi phí cần chi trả của bản thân.

Bảo mật thông tin

Phòng khám đa khoa VK bắt đầu mở cửa đón bệnh nhân từ 8h00 – 20h00, từ thứ Hai đến Chủ Nhật, bao gồm cả ngày lễ, Tết. Ngoài ra, phòng khám có tổ chức thăm khám ngoài giờ không phụ thu thêm phí.

Hơn nữa, mọi thông tin cá nhân, hồ sơ bệnh án của bệnh nhân chỉ phục vụ cho một mục đích là khám và điều trị bệnh nên hoàn toàn bảo mật an toàn, không để lộ ra ngoài với bất kỳ hình thức nào khi chưa được sự đồng thuận từ phía bệnh nhân.

Với những ưu điểm trên, Phòng khám Đa khoa VK vẫn đang không ngừng nỗ lực để đem đến dịch vụ y tế với chất lượng tốt hơn, xứng đáng là địa chỉ uy tín mang lại sức khỏe và hạnh phúc mà quý bệnh nhân có thể an tâm lựa chọn.