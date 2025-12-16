PhenikaaMec tổ chức thành công Hội thảo khoa học “Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”

Một trong những điểm đáng chú ý của hội thảo là sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch nhi như: GS. Mark Steven Sklansky cùng các chuyên gia y học bào thai và nhi khoa trong nước như: TS. BS Nguyễn Thị Sim, PGS. TS. BS Nguyễn Lý Thịnh Trường, TS. BS Trần Đắc Đại. ThS. BS Nguyễn Minh Vương.

GS. Mark Steven Sklansky mang đến góc nhìn học thuật sâu sắc qua báo cáo “Fetal Cardiac Imaging: What Are We (And Our Guidelines) Still Doing Wrong?”, tập trung phân tích những nguyên nhân cốt lõi khiến dị tật tim bẩm sinh vẫn bị bỏ sót trong thực hành lâm sàng, đồng thời nhấn mạnh cách tiếp cận hệ thống và bốn kỹ thuật nền tảng giúp chuẩn hóa quy trình siêu âm tim thai theo tiêu chuẩn quốc tế.

GS. Mark Steven Sklansky phân tích những yếu tố cốt lõi của siêu âm tim thai và quy trình chuẩn hóa hiện nay

Đồng thời, GS. Mark Steven Sklansky cũng trình bày tham luận chuyên sâu “Phát hiện và đánh giá các bất thường đường ra tâm thất trước sinh: Các kỹ thuật thiết yếu & kinh nghiệm” làm rõ vai trò quyết định của việc nhận diện sớm các tổn thương đường ra tâm thất – nhóm dị tật có giá trị tiên lượng cao và thường cần được can thiệp sớm do đặc tính phụ thuộc ống động mạch.

Dưới sự hướng dẫn của GS. Mark Steven Sklansky, các ca tim thai phức tạp đã được siêu âm và phân tích trực tiếp ngay tại hội trường, tập trung vào cách tiếp cận hệ thống, lựa chọn mặt cắt phù hợp và nhận diện các dấu hiệu bất thường kín đáo. Tham gia trao đổi và phân tích ca bệnh có TS.BS Trần Đắc Đại và ThS.BS Nguyễn Minh Vương, giúp đối chiếu giữa kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn điều trị tại Việt Nam. Phần thực hành này không chỉ làm rõ cách áp dụng các nguyên tắc chuẩn vào từng tình huống cụ thể, mà còn mang lại những bài học kỹ thuật thiết thực, góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán và quản lý tim thai cho đội ngũ bác sĩ trong nước.

TS. BS Nguyễn Thị Sim - Phó Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, Giám đốc Trung tâm Y học bào thai PhenikaaMec trình bày báo cáo và trực tiếp thảo luận với các chuyên gia về giá trị của can thiệp bào thai điều trị dị tật tim bẩm sinh

Bên cạnh đó, hội thảo còn trực tiếp thảo luận giữa các chuyên gia Y học bào thai – Sản – Nhi – Tim mạch – Sơ sinh về các ca bệnh điển hình và hướng điều trị. Theo TS.BS Nguyễn Thị Sim, quản lý bệnh tim bẩm sinh, đặc biệt là các trường hợp phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên ngành. “Không một đơn vị hay chuyên khoa nào có thể hoạt động độc lập trong lĩnh vực này. Việc xây dựng mạng lưới hợp tác, hội chẩn và chuyển tuyến là yếu tố then chốt để nâng cao chất lượng chăm sóc cho thai nhi và trẻ sau sinh,” TS. BS Nguyễn Thị Sim nhấn mạnh.

Ban tổ chức Hội thảo tặng hoa cho các báo cáo viên

PhenikaaMec: Thúc đẩy hệ sinh thái Y học Bào thai hiện đại tại Việt Nam

Thông qua việc tổ chức Hội thảo “Siêu âm tim thai – Từ chẩn đoán trước sinh đến quản lý sau sinh”, PhenikaaMec hướng tới đóng góp thiết thực cho quá trình hình thành một hệ sinh thái Y học Bào thai hiện đại, nơi chẩn đoán – điều trị – theo dõi được kết nối liên tục và đồng bộ. Trong hệ sinh thái đó, siêu âm tim thai giữ vai trò then chốt, giúp phát hiện sớm các bất thường, định hướng chiến lược quản lý thai kỳ và chuẩn bị can thiệp sau sinh. Việc tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ trong nước tiếp cận trực tiếp với kiến thức cập nhật và kinh nghiệm thực hành từ các chuyên gia quốc tế hàng đầu góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc trước sinh một cách có hệ thống. Hội thảo cũng thể hiện nỗ lực của PhenikaaMec trong việc từng bước đưa các tiêu chuẩn quốc tế vào thực hành lâm sàng hằng ngày, hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn tối đa cho thai nhi và thai phụ.

Tổ chức thành công hội thảo mang tầm cỡ quốc tế khẳng định vị thế của PhenikaaMec tiên phong trong lĩnh vực Y học bào thai

Thông qua hội thảo, PhenikaaMec cho thấy định hướng phát triển dài hạn trong lĩnh vực chẩn đoán và quản lý bệnh tim bẩm sinh từ giai đoạn bào thai. Trọng tâm được đặt vào nâng cao chất lượng siêu âm tim thai, chuẩn hóa quy trình khảo sát, tăng cường phối hợp đa chuyên khoa và từng bước tiếp cận các kỹ thuật can thiệp bào thai chuyên sâu. TS.BS Nguyễn Thị Sim nhấn mạnh: “Can thiệp bào thai cần được tiếp cận một cách thận trọng, dựa trên bằng chứng khoa học và trong khuôn khổ một hệ thống chăm sóc toàn diện từ trước sinh đến sau sinh.”

Hội thảo thành công góp phần phản ánh định hướng phát triển chuyên môn của PhenikaaMec trong lĩnh vực y học bào thai và tim mạch nhi, thông qua các hoạt động đào tạo liên tục, trao đổi học thuật và kết nối chuyên gia, nhằm tiệm cận các chuẩn mực thực hành quốc tế.