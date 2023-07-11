Dịch COVID-19 ngày 11/7/2023: Thêm 47 ca nhiễm mới, không còn bệnh nhân có diễn tiến nặng

Tin y tế 11/07/2023 19:00

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 11/7 của Bộ Y tế cho biết, có 47 ca mắc COVID-19, tăng nhẹ so với ngày trước đó; Hôm nay có 5 bệnh nhân khỏi, cả nước tiếp tục không còn bệnh nhân phải thở máy, oxy.

Dẫn theo thông tin từ báo Người lao động, tình hình dịch COVID-19 hôm nay (11/7/2023) Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 10/7 đến 16h ngày 11/7, cả nước ghi nhận 47 ca nhiễm, tăng so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.621.143 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.440 ca nhiễm).

Dịch COVID-19 ngày 11/7/2023: Thêm 47 ca nhiễm mới, không còn bệnh nhân có diễn tiến nặng - Ảnh 1
Biểu đồ COIVD-19 - Ảnh: Báo Người lao động.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, ngày hôm nay theo số liệu công bố có 5 ca được công bố khỏi bệnh, tổng số ca được điều trị khỏi tới hôm nay được nâng lên 10.640.202 ca. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 0 ca, trong đó: Không có ca phải can thiệp thở máy và dufng liệu pháp ECMOVề số bệnh nhân tử vong, trong hôm nay và 7 ngày qua chưa gih nhận ca tử vong nào. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Dịch COVID-19 ngày 11/7/2023: Thêm 47 ca nhiễm mới, không còn bệnh nhân có diễn tiến nặng - Ảnh 2
Đến nay, nước ta đã tiêm tổng số 266.494.671 liều vắc-xin COVID-19 - Ảnh: Internet

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Từ khóa:   covid-19 tình hình covid-19 covid-19 hôm nay

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