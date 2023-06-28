Tin COVID-19 ngày 28/6: Bộ Y tế báo động số ca nhiễm tăng

Bộ Y tế cho biết số ca nhiễm COVID-19 từ 16h ngày 27/6 đến 16h ngày 28/6, cả nước ghi nhận số ca mắc tăng trong 24 giờ qua.

Theo thông tin từ báo Người lao động, tình hình dịch COVID-19 hôm nay (28/6), Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 27/6 đến 16h ngày 28/6, cả nước ghi nhận 125 ca mắc, tăng trong 24h qua.

Biểu đồ dịch COVID-19 - Ảnh: Báo Người lao động

Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.620.389 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.433 ca nhiễm).

Ngày 28/6, có thêm 26 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.640.049 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 2 ca, giảm 3 ca so với ngày hôm qua (27/6).

Theo nguồn tin từ VTV News, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong ngày 27/6, nước ta ghi nhận 75 ca mắc mới; có 37 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Biểu đồ dịch COVID-19 những ngày qua - Ảnh: VTV News

Có 1.643 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.490.371 liều.

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