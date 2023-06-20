Bộ Y tế cho biết, số ca mắc và bệnh nhân nặng tăng trong 24 giờ qua (từ 16 giờ ngày 19/6 đến 16 giờ ngày 20/6) ghi nhận 137 ca mắc mới, tăng so với ngày trước đó.

Theo thông tin từ báo Người lao động, ngày 20/6,có thêm 38 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.857 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 10 ca, tăng 1 ca so với ngày hôm qua (19/6). Đồng thời, cả nước ghi nhận 137 ca mắc, tăng so với ngày trước đó.

Biểu đồ dịch COVID-19 - Ảnh: Báo Người lao động

Theo nguồn tin từ báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam, từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.619.588 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.425 ca nhiễm).

Tình hình dịch Covid-19 ngày 20/6 - Ảnh: Báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 19/6 có 6.710 liều vắc-xin COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.465.024 liều. Việt Nam là 1 trong những quốc gia có tỉ lệ bao phủ vắc-xin COVID-19 cao nhất thế giới. Riêng tỉ lệ tiêm mũi nhắc lại cao gấp đôi so với trung bình thế giới.

Tỉ lệ tiêm đủ mũi cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên đạt xấp xỉ 100%. Mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên có nguy cơ cao đạt hơn 89%.

Thông điệp phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh: Báo Tin tức thông tấn xã Việt Nam

Chuyển COVID-19 từ nhóm A sang B: Người mắc được tự do đi lại nhưng không còn được điều trị miễn phí Theo luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định người mắc các bệnh nhóm B không bị cấm đi lại, nhưng nếu cố tình lây nhiễm vẫn sẽ bị xử phạt theo quy định.

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