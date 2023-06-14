Chuyển COVID-19 từ nhóm A sang B: Người mắc được tự do đi lại nhưng không còn được điều trị miễn phí

WHO cho rằng SARS-CoV-2 (virus gây ra bệnh COVID-19) vẫn là virus có tốc độ lây truyền nhanh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, số ca mắc và tỉ lệ tử vong giảm mạnh, tương đương hoặc thấp hơn tỉ lệ tử vong của một số bệnh truyền nhiễm nhóm B trong 5 năm gần đây như: Sốt xuất huyết, sốt rét, bạch hầu, ho gà…

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, chiều 14/6, tại buổi tọa đàm về truyền thông y tế, Bộ Y tế cho biết căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19 tại Việt Nam và theo khuyến cáo cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Bộ Y tế đã đề xuất điều chỉnh bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B với 3 lý do.

Theo Bộ Y tế, ngày 3/6 vừa qua, tại phiên họp thứ 20, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã thống nhất đủ điều kiện chuyển bệnh COVID-19 từ nhóm A sang nhóm B. Đây là dấu mốc quan trọng ghi nhận sự thành công trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Trả lời tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, khi chuyển COVID-19 từ nhóm A sang B người dân sẽ không được điều trị miễn phí. Người có BHYT sẽ được BHYT thanh toán. Phương thức điều trị sẽ vẫn được thực hiện như thời gian qua, tuy nhiên người mắc COVID-19 sẽ cùng chi trả với BHYT theo quy định.

Bệnh nhóm B khôngkhông còn phải cách ly tuyệt đối mà chỉ cách ly tương đối - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Dẫn tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, khi chuyển COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang nhóm B, người mắc bệnh không còn phải cách ly tuyệt đối mà chỉ cách ly tương đối.

Người nhiễm COVID-19 có thể tự cách ly tại nhà. Nếu điều trị trong BV sẽ cách ly tại phòng bệnh riêng, không còn phải cách ly tại khu chuyên biệt.

Theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định người mắc các bệnh nhóm B không bị cấm đi lại, song bác sĩ khuyến cáo nên cách ly để tránh lây lan cho người khác.

Bác sĩ khuyến cáo, khi chuyển COVID-19 xuống nhóm B, nếu người bệnh nền nhiễm COVID-19 được điều trị tại đúng khoa bệnh nền, được bác sĩ chuyên khoa trực tiếp điều trị sẽ tốt hơn. Ví dụ bệnh nhân phổi mắc COVID-19 sẽ được điều trị tại chuyên khoa phổi, không phải cách ly và điều trị tại khoa nhiễm.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Trưởng khoa Y tế công cộng (Đại học Y dược TP.HCM), đối với bệnh nhóm B, người nhiễm bệnh vẫn được đi lại tự do mà không bị xử lý, trừ khi cố tình lây nhiễm. Tuy nhiên, Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm vẫn khuyến khích người mắc bệnh nhóm B đeo khẩu trang, không cố gắng tiếp xúc, lây bệnh cho người khác. Nếu cố tình lây lan thì bệnh nào cũng sẽ bị xử lý.