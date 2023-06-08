Dịch COVID-19 ngày 8/6: Có 518 ca mắc mới, bệnh nhân thở oxy tăng lên 33 ca

Tin y tế 08/06/2023 17:46

Dịch COVID-19 ngày 8/6: Có 518 ca mắc mới, bệnh nhân thở oxy tăng lên 33 ca.

Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 8/6 của Bộ Y tế cho biết có 518 ca COVID-19 mới, giảm nhẹ so với ngày trước đó. Trong ngày có 105 bệnh nhân khỏi, số ca thở oxy tăng lên.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.616.702 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.396 ca nhiễm).

Dịch COVID-19 ngày 8/6: Có 518 ca mắc mới, bệnh nhân thở oxy tăng lên 33 ca - Ảnh 1

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam thời gian qua.

Tình hình điều trị COVID-19

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 105 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.639.180 ca

2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 33 ca, trong đó:

- Thở ô xy qua mặt nạ: 25 ca

- Thở ô xy dòng cao HFNC: 4 ca

- Thở máy không xâm lấn: 2 ca

- Thở máy xâm lấn: 2 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

- Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 07/6 có 146 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.442.915 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.766.759 liều: Mũi 1 là 70.909.350 liều; Mũi 2 là 68.456.348 liều; Mũi bổ sung là 14.344.121 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.144.137 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.912.803 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.382 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.384 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.710.501 liều: Mũi 1 là 10.230.316 liều; Mũi 2 là 8.480.185 liều.

Dịch COVID-19 ngày 8/6: Có 518 ca mắc mới, bệnh nhân thở oxy tăng lên 33 ca - Ảnh 2
Tại nước ta, số ca mắc hiện nay đã giảm 8,5 lần so với 2021, giảm 48 lần so với 2022 (từ đầu năm 2023 đến ngày 29/5/2023 ghi nhận 85.493 ca mắc, trung bình hàng tháng ghi nhận 17.000 ca mắc). Ảnh: Internet

Chiều 3/6, tại phiên họp thứ 20, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, đồng thời, ban hành hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với dịch bệnh nhóm B và khuyến cáo của WHO để xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023-2025 phù hợp với tình hình mới.

Theo quy định, bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và có tỉ lệ tử vong cao, hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Bệnh truyền nhiễm nhóm B là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong.

Hiện nay, bệnh COVID-19 đáp ứng các tiêu chí thuộc bệnh truyễn nhiễm nhóm B theo quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

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Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thất ngôn và không vận động được nửa người bên phải.

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Từ khóa:   covid-19 tin y tế dịch covid-19

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