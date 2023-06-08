Bệnh nhân bị sán dây lợn làm tổ trong não, bác sĩ chỉ nguyên nhân nguy hiểm thường gặp

Tin y tế 08/06/2023 14:38

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng thất ngôn và không vận động được nửa người bên phải.

Theo đó, bệnh nhân S.V.Th, 55 tuổi, trú tại Châu Lộc, Quỳ Hợp (Nghệ An), vào viện với tình trạng thất ngôn và không vận động được nửa người bên phải.

Qua khai thác bệnh sử, người nhà bệnh nhân Th. cho biết, bệnh nhân có tiền sử động kinh cách đây 5 năm đang kiểm soát bằng thuốc (Depakin 500mg x 2 viên/ ngày), có thói quen ăn tiết canh lợn.

Cách ngày vào viện 2 tháng, bệnh nhân thường nhức đầu nhẹ sau đó bệnh nhân thấy méo miệng về bên phải, tay và chân phải yếu dần, không cử động được, kèm theo các cơn động kinh xuất hiện dày hơn, không kiểm soát được bằng thuốc.

Bệnh nhân bị sán dây lợn làm tổ trong não, bác sĩ chỉ nguyên nhân nguy hiểm thường gặp - Ảnh 1
Sán kí sinh trong não bệnh nhân. Ảnh: Sức khỏe và Đời sống 

Bệnh nhân Th được đưa đến khám tại Bệnh Viện đa khoa Tây Bắc (Nghệ An) khám và triều trị nhưng bệnh ngày càng nặng, bệnh nhân được chuyển Bệnh Viện HNĐK Nghệ An cấp cứu, sau đó chuyển vào khoa Phẫu thuật thần kinh cột sống điều trị.

Sau thăm khám, bệnh nhân đã làm các xét nghiệm cần thiết cho kết quả, xét nghiệm phân tìm ký sinh trùng (+), xét nghiệm ELISA chẩn đoán ấu trùng sán lợn Cysticercosis(+), chụp cắt lớp vi tính não cho thấy có nhiều ổ giảm tỷ trọng kèm phù não lớn vùng bán cầu trái.

Dựa vào những kinh nghiệm về chuyên ngành và những dữ liệu có được của y học về các triệu chứng lâm sàng, yếu tố dịch tễ, cận lâm sàng, công thức máu, kết quả chụp CT Scan. Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị Hội chứng tăng áp lực nội sọ do ấu trùng sán dây lợn trên hệ thần kinh, nguy cơ tử vong cao nếu không xử lý kịp thời.

Ngay sau khi phẫu thuật bệnh nhân có tiến triển rất tốt, bệnh nhân tỉnh, nói được, tay chân bên phải hoạt động linh hoạt, đi lại bình thường, hết méo miệng.

Bảy ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân được Bác sĩ cho ra viện. Bệnh nhân đã có thể tự chăm sóc sức khỏe và sinh hoạt bình thường.

Bệnh nhân bị sán dây lợn làm tổ trong não, bác sĩ chỉ nguyên nhân nguy hiểm thường gặp - Ảnh 2
Một số thói quen có thể nhiễm sán. Ảnh: Internet

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, sán dây lợn là loại sán dây phổ biến ở những nơi trong cộng đồng có thói quen ăn thịt heo sống, chưa nấu chín, ăn rau sống không rửa kỹ, những nơi quản lý việc nuôi heo và giết mổ heo không đảm bảo vệ sinh ra môi trường bên ngoài. Nhiều quốc gia trên thế giới như châu Mỹ Latinh, châu Á, châu Phi có tỷ lệ mắc bệnh cao do tập quán ăn uống, điều kiện vệ sinh môi còn kém. Tại Việt Nam, sán dây lợn cũng là bệnh thường gặp và xuất hiện nhiều ở khu vực miền núi.

Do sinh hoạt, tập quán, thói quen ăn uống chưa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên các bệnh về giun sán vẫn chiếm tỷ lệ tương đối cao tại Việt Nam.

Thông thường, trứng và ấu trùng sán sẽ chết khi ở trong nhiệt độ trên 75 độ C trong vòng 5 phút hoặc đun sôi liên tục với 100 độ C trong 2 phút. Để phòng bệnh, cần thực hiện các phương pháp:

Thực hiện đúng quy tắc “ăn chín, uống sôi”. Ăn các thực phẩm được nấu chín, không ăn các thức ăn sống từ lợn như nem chua sống, thịt lợn tái, tiết canh… Ngoài ra, ăn các loại rau sống không đảm bảo vệ sinh cũng có nguy cơ mắc bệnh sán dây lợn.

Sử dụng và quản lý hố xí hợp vệ sinh; đối tượng nghi nhiễm, có sán lợn trưởng thành trong ruột cần phải được điều trị, sinh hoạt hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi, tránh lây lan ra cộng đồng.

Lợn cần được chăm thả đúng quy trình chăn nuôi và quản lý đúng cách, không thả rông. Quản lý các lò mổ lợn theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Trứng và ấu trùng ký ký sinh trên heo có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Người tiêu dùng cần cẩn thận trước khi chế biến thực phẩm, tránh mua thịt heo không có xuất xứ nguồn gốc để tránh nguy cơ nhiễm bệnh.

 

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