Bé gái đang chơi đùa thì ôm mắt phải nhập viện, nguyên nhân do một loại hóa chất xịt trúng người

Tin y tế 08/06/2023 10:38

Hóa chất tẩy rửa đa năng vô cùng nguy hiểm, một bé gái đã có nguy cơ hỏng mắt sau khi bị anh trai xịt vào người.

Theo Trung tâm Y tế Móng Cái, bệnh nhân là cháu B.T.H. (36 tháng tuổi, trú tại xã Vạn Ninh, TP Móng Cái) nhập viện trong tình trạng bỏng toàn bộ kết mạc, giác mạc do hóa chất tẩy rửa. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trước khi vào viện khoảng 30 phút, trong lúc chơi đùa, người anh đã lấy chai tẩy rửa đa năng xịt vào mặt em.

Khám lúc vào bệnh nhân tỉnh, kết mạc, giác mạc bên phải bỏng toàn bộ. Bệnh nhân đã được xử trí sơ cứu và chuyển lên Bệnh viện tuyến trên điều trị tiếp. Nguy cơ bị hỏng giác mạc của trẻ là rất lớn.

Bé gái đang chơi đùa thì ôm mắt phải nhập viện, nguyên nhân do một loại hóa chất xịt trúng người - Ảnh 1
Bé gái đau đớn và nguy cơ bị hỏng mắt. Ảnh: Trung tâm Y tế Móng Cái

Theo báo Kinh tế đô thị trước đó, Bệnh viện Nhi Trung ương từng tiếp nhận và điều trị cho bé gái T.N (19 tháng tuổi) ở Hà Nội bị hóa chất tẩy dầu mỡ xịt vào vùng cổ gây bỏng.

Theo mẹ của bé T.N, do máy hút mùi của gia đình bám nhiều dầu mỡ nên chị có mua chai xịt tẩy dầu mỡ về để tẩy rửa. Trong lúc dọn dẹp thì anh trai của bé T.N có đòi mẹ cho đi học thêm nên chị đã đi sắp xếp đồ dùng cho con trai đi học. Khi quay lại thì đã thấy bé T.N cầm chai xịt tẩy dầu mỡ trên tay và bấm vào vòi xịt khiến một phần hoá chất xịt vào vùng cổ trái của bé.

Sau tai nạn, bé T.N khóc ré lên, mẹ bé quan sát thấy cổ của con đỏ lên và cho con rửa cổ dưới vòi nước một vài giây. Tuy nhiên, do bé T.N vẫn tỏ ra đau đớn và khóc nhiều nên gia đình đã đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương để thăm khám và điều trị.

Bé gái đang chơi đùa thì ôm mắt phải nhập viện, nguyên nhân do một loại hóa chất xịt trúng người - Ảnh 2
 

 

Bé gái đang chơi đùa thì ôm mắt phải nhập viện, nguyên nhân do một loại hóa chất xịt trúng người - Ảnh 3
Cẩn trọng các loại hóa chất trong tầm tay trẻ em. Ảnh: Internet

Bác sĩ cho biết, bỏng hóa chất có những đặc thù khác với bỏng do các nguyên nhân khác là sau khi phát hiện bỏng cần cố gắng loại bỏ hóa chất dính trên cơ thể bằng rửa nước và trung hòa hóa chất (nếu có thể) để tổn thương bỏng không tiếp tục diễn tiến nặng và tổn thương sâu hơn nữa.

Ở trường hợp của bé T.N, mặc dù bệnh nhi đến bệnh viện ngay, nhưng không tiến hành sơ cứu ban đầu tốt, nên khi vào đến bệnh viện hóa chất còn tồn đọng trên da làm tổn thương bỏng sâu thêm.

Trên thực tế đã có rất nhiều trường hợp trẻ em bị ngộ độc, tai nạn thương tích: bỏng, đuối nước, ngộ độc do uống nhầm thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột, thuốc chữa bệnh, nước tẩy rửa… nguyên nhân phần lớn đều do sự bất cẩn của người lớn khi để các đồ vật có nguy cơ gây hại ở gần tầm tay của trẻ, đựng trong chai nước ngọt… tạo sự tò mò và nhầm lẫn ở trẻ.

Qua sự việc trên, cảnh báo về tình trạng trẻ nhỏ bị bỏng do sự bất cẩn của người lớn, do đó phòng tránh ngộ độc hóa chất cho trẻ:

- Để các loại thuốc, hóa chất gia dụng ở những nơi an toàn, tránh xa tầm tay trẻ nhỏ. Với những hóa chất có độc tính cao như dung môi pha sơn, các loại thuốc diệt côn trùng… nên để ở những nơi riêng biệt, khóa cẩn thận.

- Không dùng chai đựng nước uống để đựng hóa chất và ngược lại cũng không nên dùng chai đựng hóa chất trước đó để đựng nước.

- Không để bất cứ loại hóa chất nào trong khu vực trẻ em thường vui chơi qua lại.

- Không nên để trẻ tự chơi một mình, nên có người lớn hướng dẫn và theo dõi chăm sóc trong quá trình vui chơi.

- Ngăn cấm trẻ không được đến những nơi có chứa hóa chất.

- Nên ưu tiên mua những sản phẩm tẩy rửa có nguồn gốc thiên nhiên ít độc hại sẽ tốt hơn.

Những cảnh báo này không phải là mới, nhưng vẫn cần được nhắc đi nhắc lại, bởi chỉ cần một chút thiếu cẩn trọng, trẻ em có thể sẽ phải đối mặt với tử thần.

 

 

 

 

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