TP.HCM ghi nhận hơn 1 triệu người thuộc nhóm nguy cơ cao với COVID-19

Từ 19/4 – 31/5/2023, TP HCM đã tiến hành rà soát và lập danh sách cho 165.645 người thuộc nhóm người nguy cơ, nâng tổng số người nguy cơ đang được quản lý đến thời điểm hiện tại là 1.071.452 người.

Theo thông tin từ Báo Công an Nhân dân, ngày 7/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết sau hơn 1 tháng kích hoạt chiến dịch “Bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ” (từ 19/4 - 31/5/2023) trước dịch bệnh COVID-19, TP Hồ Chí Minh đã tiến hành rà soát và lập danh sách cho 165.645 người thuộc nhóm người nguy cơ trên 50 tuổi, người có bệnh nền, nâng tổng số người nguy cơ đang được quản lý đến thời điểm hiện tại là hơn 1 triệu người.

Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ - Ảnh: Báo Công an Nhân dân

TP Hồ Chí Minh cũng đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 19.365 người nguy cơ, vận động được 170 người chưa tiêm đi tiêm mũi 1; 495 người được tiêm mũi 2; 159 người được tiêm mũi bổ sung; 4.421 người được tiêm mũi 3 (mũi nhắc lại 1) và 14.120 người được tiêm mũi 4 (mũi nhắc lại 2). Hiện chỉ còn 3.602 người thuộc nhóm nguy cơ đang được các địa phương quản lý chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19 (chiếm 0,34%).

Dẫn tin từ Báo Pháp luật Việt Nam, trong thời gian này, TP HCM đã tăng cường hoạt động truyền thông, tư vấn về chăm sóc sức khỏe cho người thuộc nhóm nguy cơ, hộ gia đình có người thuộc nhóm nguy cơ biết cách tự theo dõi sức khoẻ, thực hiện tốt thông điệp 2K, đặc biệt là đeo khẩu trang, hạn chế đến nơi tập trung đông người.

Bên cạnh đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP HCM cũng ban hành các tài liệu truyền thông, tạo Podcast, Video clip… nhằm nâng cao nhận thức, đưa ra những lưu ý giúp giảm nguy cơ diễn tiến nặng khi nhiễm COVID-19 cho người đang có bệnh nền, người cao tuổi, người thân hoặc người chăm sóc cho người thuộc nhóm nguy cơ.

Sở Y tế TP.HCM sẽ tiếp tục thực hiện “Chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ” đến ngày 30/6/2023.

Hơn 170 người thuộc nhóm nguy cơ cao tiêm vaccine Covid-19 mũi 1 sau hơn 3 năm dịch Tại TP.HCM, trong hơn 1 tháng qua đã vận động được 170 người thuộc nhóm nguy cơ cao tiêm vắc xin mũi 1 sau hơn 3 năm dịch.

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