Trung Quốc công bố 164 người tử vong do COVID-19, sau 2 tháng bùng phát dịch trở lại

Tin y tế 12/06/2023 11:44

Trong số này, có 3 bệnh nhân tử vong vì suy yếu hệ hô hấp sau khi nhiễm bệnh và 161 người khác tử vong vì biến chứng của căn bệnh tiềm ẩn.

Hãng thông tấn Yonhap News đưa tin, theo dữ liệu do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc công bố vào ngày 11/6, đã có 164 người tử vong vì COVID-19 trên khắp Trung Quốc trong tháng 5.

Trong số này, có 3 bệnh nhân tử vong vì suy yếu hệ hô hấp sau khi nhiễm bệnh và 161 người khác tử vong vì biến chứng của căn bệnh tiềm ẩn.

Đây là lần đầu tiên sau hai tháng kể từ giữa tháng 2 (với 1 trường hợp hợp tử vong) tại Trung Quốc. Sau khi nới lỏng các biện pháp kiểm soát kiểm dịch nghiêm ngặt vào cuối năm 2022, COVID-19 đã lây lan nhanh chóng ở Trung Quốc và số ca tử vong vẫn tiếp tục tăng.

Trung Quốc công bố 164 người tử vong do COVID-19, sau 2 tháng bùng phát dịch trở lại - Ảnh 1
Người dân chen chúc ở ga tàu tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, sau kỳ nghỉ Tết ngày 27/1/2023 - Ảnh: AFP

Theo kiểm đếm của cơ quan kiểm dịch Trung Quốc, tổng cộng 4.295 người tử vong vì COVID-19 từ 23/2 đến thời điểm này, trong đó có 3.278 trường hợp tử vong trong tuần cuối cùng của tháng 1. Những thống kê này không bao gồm các trường hợp tử vong tại nhà, v.v.       

Theo thống kê do cơ quan kiểm dịch Trung Quốc công bố, không có thêm trường hợp tử vong nào liên quan đến nhiễm COVID-19 kể từ ngày 24/2 đến cuối tháng 4.

Số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc giảm dần từ tháng 2, tăng dần từ tháng 4 rồi tăng đột biến vào tháng 5.

 

Vi-rút COVID-19 hiện đang thống trị ở Trung Quốc đại lục thuộc đột biến XBB, có khả năng lây truyền cao, chiếm 92,4% số vi-rút được phát hiện ở những bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 vào cuối tháng 5.

Các chuyên gia kiểm dịch Trung Quốc đã quan sát thấy rằng “xét đến việc COVID-19 phổ biến từ tháng 12 đến tháng 2/2022, COVID-19 có thể tái phát với các ca nhiễm trùng thứ cấp xảy ra từ tháng 4 đến tháng 6, khi khả năng miễn dịch của người nhiễm bệnh yếu". 

Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 vào ngày tháng 5/5, Trung Quốc vẫn duy trì các chính sách kiểm dịch cơ bản. 

 

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Hầu hết những người gần đây tái nhiễm bệnh sau đợt nhiễm đầu tiên từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay là những người trẻ tuổi, chủ yếu mắc các triệu chứng nhẹ ở đường hô hấp. 

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Từ khóa:   COVID-19 WHO COVID-19 tái bùng phát

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