Hồng Kông hạ mức độ ứng phó với COVID-19 từ khẩn cấp xuống cảnh báo

Thế giới 31/05/2023 09:51

Chính quyền Hồng Kông tuyên bố sẽ giải tán nhóm tư vấn dịch COVID-19 và ngừng thông báo hằng ngày về số ca nhiễm và tử vong.

Chính quyền Hồng Kông đã thông báo vào ngày 30/5 rằng sẽ hạ mức độ ứng phó với COVID-19 từ khẩn cấp xuống cảnh báo sau 3 năm kể từ ngày xuất hiện đại dịch. Nhóm tư vấn dịch COVID-19 không còn hoạt động và ngừng thông báo hằng ngày về số ca nhiễm và tử vong. Tuy nhiên, dữ liệu liên quan sẽ được công bố hằng tuần trên trang web phản hồi COVID-19.

Trước đó, vào ngày 5/5 (giờ địa phương), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp toàn cầu do COVID-19 sau 3 năm 4 tháng.

Hồng Kông hạ mức độ ứng phó với COVID-19 từ khẩn cấp xuống cảnh báo - Ảnh 1
Một đường phố tại Hồng Kông - Ảnh: EPA

Kể từ ngày 25/1/2020, chính quyền Hồng Kông đã duy trì mức độ ứng phó khẩn cấp với COVID-19. 

Hồng Kông chỉ có 12.000 ca nhiễm tích lũy vào cuối năm 2021 do thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, bao gồm cả việc cách ly khách sạn trong tối đa 21 ngày đối với những người đến. Tuy nhiên, khi đột biến Omicron rất dễ lây lan vào đầu năm ngoái, hệ thống y tế có nguy cơ khó khăn. 

Cuối cùng, đối mặt với suy thoái kinh tế và dòng người nước ngoài di cư, Hồng Kông đã bãi bỏ việc cách ly khách sạn đối với những người nhập cảnh vào cuối tháng 9 và vào cuối tháng 12 năm ngoái, hầu hết các hướng dẫn cách ly khác, chẳng hạn như kiểm tra đối với những người nhập cảnh, đã được dỡ bỏ. Vào ngày 1/3 năm nay, yêu cầu đeo khẩu trang cũng được bãi bỏ.

Hồng Kông, với dân số khoảng 7,3 triệu người, đã ghi nhận 2.904.000 ca nhiễm tích lũy và 13.819 ca tử vong liên quan tính đến COVID-19 tính đến ngày hôm nay.

WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 sau 3 năm 4 tháng

WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 sau 3 năm 4 tháng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại Quốc tế (PHEIC) về COVID-19 vào ngày 5/5 (giờ địa phương).

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Từ khóa:   COVID-19 Hồng Kông khẩn cấp

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