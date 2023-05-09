Nhật Bản hạ mức cảnh báo COVID-19 tương đương với cúm mùa, gỡ bỏ mọi hạn chế đi lại

Nhật Bản sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19 và trở lại cuộc sống thường ngày bằng cách xem COVID-19 như căn bệnh cúm thường ngày, không phải là dịch bệnh nghiêm trọng.

Bắt đầu từ ngày 8/5/2023, Nhật Bản xem COVID-19 như bệnh cúm theo mùa (cúm mùa). Trước đây, Nhật Bản xem COVID-19 là bệnh truyền nhiễm loại 2 như bệnh lao và cúm lợn theo phân loại trong Đạo luật lây nhiễm của quốc gia này. Tuy nhiên từ giờ trở đi, nước này sẽ đối phó COVID-19 bằng cách hạ mức cảnh báo xuống loại 5 như bệnh cúm, sởi, rubella và giang mai. Đó là dấu hiệu cho thấy Nhật Bản sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19 và trở lại cuộc sống thường ngày bằng cách xem COVID-19 như căn bệnh cúm thường ngày, không phải là dịch bệnh nghiêm trọng.

Theo Yomiuri Shimbun (Độc Mại Tân văn) - một tờ báo lớn của Nhật đưa tin vào ngày 8/5, chính phủ Nhật Bản đã bãi bỏ 'Chính sách biện pháp đối phó cơ bản với COVID-19' vào cùng ngày. Các hướng dẫn như nghĩa vụ đeo khẩu trang khi phục vụ khách hàng tại nhà hàng và việc lắp đặt vách ngăn nhựa trong suốt (vách ngăn acrylic) đã không còn. Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố tại Osaka (Nhật Bản) - Ảnh: Kyodo/TTXVN Nhật Bản phân loại các bệnh truyền nhiễm thành các loại 1 (Ebola), 2 (lao), 3 (dịch tả), 4 (viêm não Nhật Bản), 5 (cúm theo mùa) và phản ứng tương ứng tùy theo mức độ nghiêm trọng. Với việc COVID-19 đã bị hạ xuống loại 5 giống như bệnh cúm theo mùa, chính phủ cũng không còn chế tài để buộc người dân nói chung bằng pháp luật với loại bệnh này.

Ví dụ, kể từ ngày 8/5, ngay cả khi một công dân được xác nhận là nhiễm COVID-19, công dân đó cũng không cần phải tự cách ly và cũng không có vấn đề gì ra ngoài theo ý mình. Ngay cả ở cùng không gian với người được xác nhận dương tính COVID-19, cũng không cần phải xét nghiệm PCR hay được phân loại là người tiếp xúc gần. Việc có đeo khẩu trang hay không, bất kể ở trong nhà hay ngoài trời cũng do mỗi cá nhân quyết định. Các nhà hàng không có nhiệt kế hoặc chất khử trùng ở lối vào cũng không sao. Theo đó, hệ thống đáp ứng y tế cũng thay đổi. Nhật Bản đang cân nhắc chỉ miễn phí xét nghiệm, điều trị cho các bệnh nhân được xác nhận mắc COVID-19 đến tháng 9 năm nay và sau đó sẽ thanh toán 10-30% chi phí điều trị COVID-19 như đối với các bệnh khác. Vắc xin COVID-19 dự kiến ​​sẽ được tiêm miễn phí cho đến tháng 3 năm sau, nhưng sau đó, phương án chuyển sang dịch vụ trả phí cũng được xem xét. Cũng có kỳ vọng rằng sự kết thúc của COVID-19 sẽ giúp Nhật Bản hồi sinh nền kinh tế. Cũng trong ngày 8/5, Tờ Nihon Keizai Shimbun đã trích dẫn kết quả điều tra của Viện nghiên cứu kinh tế đời sống Daiichi và báo cáo rằng “Việc thay đổi COVID-19 thành bệnh truyền nhiễm loại 5 sẽ dẫn đến sự phục hồi kinh tế và xã hội, mang lại hiệu quả kinh tế là 4,2 nghìn tỷ yên (khoảng 731 nghìn tỷ đồng)". Được biết, nhiều người kỳ vọng gia tăng sản xuất khi các bệnh nhân được xác nhận COVID-19 không cần cách ly, sự gia tăng tiêu dùng các dịch vụ như nhà hàng và khách du lịch đến thăm Nhật Bản sẽ giúp phục hồi kinh tế.

WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 sau 3 năm 4 tháng Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại Quốc tế (PHEIC) về COVID-19 vào ngày 5/5 (giờ địa phương).

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