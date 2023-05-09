Nhật Bản hạ mức cảnh báo COVID-19 tương đương với cúm mùa, gỡ bỏ mọi hạn chế đi lại

Thế giới 09/05/2023 06:16

Nhật Bản sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19 và trở lại cuộc sống thường ngày bằng cách xem COVID-19 như căn bệnh cúm thường ngày, không phải là dịch bệnh nghiêm trọng.

Bắt đầu từ ngày 8/5/2023, Nhật Bản xem COVID-19 như bệnh cúm theo mùa (cúm mùa). Trước đây, Nhật Bản xem COVID-19 là bệnh truyền nhiễm loại 2 như bệnh lao và cúm lợn theo phân loại trong Đạo luật lây nhiễm của quốc gia này. 

Tuy nhiên từ giờ trở đi, nước này sẽ đối phó COVID-19 bằng cách hạ mức cảnh báo xuống loại 5 như bệnh cúm, sởi, rubella và giang mai. Đó là dấu hiệu cho thấy Nhật Bản sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về COVID-19 và trở lại cuộc sống thường ngày bằng cách xem COVID-19 như căn bệnh cúm thường ngày, không phải là dịch bệnh nghiêm trọng.

Theo Yomiuri Shimbun (Độc Mại Tân văn) - một tờ báo lớn của Nhật đưa tin vào ngày 8/5, chính phủ Nhật Bản đã bãi bỏ 'Chính sách biện pháp đối phó cơ bản với COVID-19' vào cùng ngày. Các hướng dẫn như nghĩa vụ đeo khẩu trang khi phục vụ khách hàng tại nhà hàng và việc lắp đặt vách ngăn nhựa trong suốt (vách ngăn acrylic) đã không còn. 

Nhật Bản hạ mức cảnh báo COVID-19 tương đương với cúm mùa, gỡ bỏ mọi hạn chế đi lại - Ảnh 1
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 khi đi trên đường phố tại Osaka (Nhật Bản) - Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhật Bản phân loại các bệnh truyền nhiễm thành các loại 1 (Ebola), 2 (lao), 3 (dịch tả), 4 (viêm não Nhật Bản), 5 (cúm theo mùa) và phản ứng tương ứng tùy theo mức độ nghiêm trọng. Với việc COVID-19 đã bị hạ xuống loại 5 giống như bệnh cúm theo mùa, chính phủ cũng không còn chế tài để buộc người dân nói chung bằng pháp luật với loại bệnh này.

Ví dụ, kể từ ngày 8/5, ngay cả khi một công dân được xác nhận là nhiễm COVID-19, công dân đó cũng không cần phải tự cách ly và cũng không có vấn đề gì ra ngoài theo ý mình. Ngay cả ở cùng không gian với người được xác nhận dương tính COVID-19, cũng không cần phải xét nghiệm PCR hay được phân loại là người tiếp xúc gần. Việc có đeo khẩu trang hay không, bất kể ở trong nhà hay ngoài trời cũng do mỗi cá nhân quyết định. Các nhà hàng không có nhiệt kế hoặc chất khử trùng ở lối vào cũng không sao. 

Theo đó, hệ thống đáp ứng y tế cũng thay đổi. Nhật Bản đang cân nhắc chỉ miễn phí xét nghiệm, điều trị cho các bệnh nhân được xác nhận mắc COVID-19 đến tháng 9 năm nay và sau đó sẽ thanh toán 10-30% chi phí điều trị COVID-19 như đối với các bệnh khác. Vắc xin COVID-19 dự kiến ​​sẽ được tiêm miễn phí cho đến tháng 3 năm sau, nhưng sau đó, phương án chuyển sang dịch vụ trả phí cũng được xem xét.

Cũng có kỳ vọng rằng sự kết thúc của COVID-19 sẽ giúp Nhật Bản hồi sinh nền kinh tế. Cũng trong ngày 8/5, Tờ Nihon Keizai Shimbun đã trích dẫn kết quả điều tra của Viện nghiên cứu kinh tế đời sống Daiichi và báo cáo rằng “Việc thay đổi COVID-19 thành bệnh truyền nhiễm loại 5 sẽ dẫn đến sự phục hồi kinh tế và xã hội, mang lại hiệu quả kinh tế là 4,2 nghìn tỷ yên (khoảng 731 nghìn tỷ đồng)".

Được biết, nhiều người kỳ vọng gia tăng sản xuất khi các bệnh nhân được xác nhận COVID-19 không cần cách ly, sự gia tăng tiêu dùng các dịch vụ như nhà hàng và khách du lịch đến thăm Nhật Bản sẽ giúp phục hồi kinh tế.

WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 sau 3 năm 4 tháng

WHO tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về COVID-19 sau 3 năm 4 tháng

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng gây quan ngại Quốc tế (PHEIC) về COVID-19 vào ngày 5/5 (giờ địa phương).

Xem thêm
Từ khóa:   tin thế giới Nhật Bản đối phó với COVID-19 COVID-19

TIN MỚI NHẤT

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Danh tính nghi phạm tấn công cả gia đình ở TP.HCM khiến 4 người thương vong

Đời sống 40 phút trước
Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tử vi 49 ngày tới, Thần Tài gõ cửa, phúc khí dồi dào, 3 con giáp định sẵn giàu sang, tiền vàng dư dả, vận trình lên hương, thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đời sống 52 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 25/9/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 25/9/2026: Thế giới giảm sâu, vàng nhẫn vẫn cao hơn vàng miếng

Đời sống 1 giờ 39 phút trước
Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích