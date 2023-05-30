Trung Quốc tái phát COVID-19, bước vào giai đoạn 'đại dịch', tái nhiễm chủ yếu là người trẻ tuổi

Hầu hết những người gần đây tái nhiễm bệnh sau đợt nhiễm đầu tiên từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay là những người trẻ tuổi, chủ yếu mắc các triệu chứng nhẹ ở đường hô hấp.

Trong khi COVID-19 có dấu hiệu bùng phát trở lại ở Trung Quốc sau cuối năm ngoái và đầu năm nay, Global Times, một tờ báo của nhà nước Trung Quốc, cho biết có nhiều trong số những người tái nhiễm trẻ tuổi và thường có các triệu chứng nhẹ hơn so với lần nhiễm đầu tiên. Thông tin được thông báo vào ngày 30/5, trích dẫn các chuyên gia.

Nguồn tin này cho biết, số người nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc tăng từ cuối tháng 4 và bước vào giai đoạn 'gần như dịch' ở mức độ thấp từ giữa tháng 5 và hầu hết các triệu chứng của người nhiễm đều ở mức độ nhẹ.

Người dân trên đường phố Bắc Kinh, ngày 29/5 - Ảnh: EPA

Giám đốc Viện Y học Hô hấp Bắc Kinh, trả lời phỏng vấn với Global Times, giới thiệu rằng hầu hết những người gần đây tái nhiễm bệnh sau đợt nhiễm đầu tiên từ cuối năm ngoái đến đầu năm nay là những người trẻ tuổi, chủ yếu mắc các triệu chứng nhẹ ở đường hô hấp.

Ngoài ra, ở Trung Quốc, các đột biến phụ Omicron, bao gồm cả đột biến XBB, vẫn được xác định là đột biến chiếm ưu thế. Một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, cho biết biến thể phụ XBB chiếm 95,2% các biến thể được lấy mẫu từ ngày 15 đến ngày 21/5.

Mặc dù Trung Quốc chưa công bố số liệu thống kê cụ thể, nhưng ước tính đã có hơn 1 tỷ người nhiễm COVID-19 trong đợt đầu tiên từ tháng 11/2022 đến tháng 2 năm nay.

Một chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc, đã dự đoán tại Diễn đàn Sinh học và Y học tổ chức tại Quảng Châu vào ngày 22/5 rằng số người nhiễm COVID-19 có thể lên tới 65 triệu người mỗi tuần vào cuối tháng 6 tới đây.

Trung Quốc: COVID-19 trở lại đạt đỉnh vào cuối tháng sau, 65 triệu ca nhiễm mỗi tuần Gần đây, COVID-19 đang lan rộng trở lại ở Trung Quốc và các quan sát đã đưa ra rằng đại dịch thứ hai sẽ đạt đến đỉnh điểm vào cuối tháng tới.

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