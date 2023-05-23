Trung Quốc: COVID-19 trở lại đạt đỉnh vào cuối tháng sau, 65 triệu ca nhiễm mỗi tuần

Thế giới 23/05/2023 11:01

Gần đây, COVID-19 đang lan rộng trở lại ở Trung Quốc và các quan sát đã đưa ra rằng đại dịch thứ hai sẽ đạt đến đỉnh điểm vào cuối tháng tới.

Theo phương tiện truyền thông địa phương như Gyemyeon Sinmun đưa tin vào ngày 22/5 (giờ địa phương), COVID-19 đang lan rộng trở lại ở Trung Quốc và các quan sát đã đưa ra rằng đại dịch thứ hai sẽ đạt đến đỉnh điểm vào cuối tháng tới. 

Theo báo cáo, Zhong Nanshan, một chuyên gia về kiểm dịch và là chuyên gia tại Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, đã đưa ra dự đoán này tại một diễn đàn dược phẩm sinh học được tổ chức tại Quảng Châu sáng 22/5. 

Ông cho biết: "Số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đã tăng dần kể từ giữa tháng trước. Nó sẽ đạt đỉnh điểm là 15 triệu người. 1,1 đến 1,2 tỷ người, tức 85% dân số Trung Quốc, đã bị nhiễm COVID-19 và các kháng thể được tạo ra trong cơ thể người nhiễm bệnh yếu đi sau 4 đến 6 tháng và có thể yếu hơn”.

Trung Quốc: COVID-19 trở lại đạt đỉnh vào cuối tháng sau, 65 triệu ca nhiễm mỗi tuần - Ảnh 1
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Từ khóa:   tin thế giới COVID-19 tái nhiễm COVID-19

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