Trung Quốc: COVID-19 trở lại đạt đỉnh vào cuối tháng sau, 65 triệu ca nhiễm mỗi tuần

Gần đây, COVID-19 đang lan rộng trở lại ở Trung Quốc và các quan sát đã đưa ra rằng đại dịch thứ hai sẽ đạt đến đỉnh điểm vào cuối tháng tới.

Theo phương tiện truyền thông địa phương như Gyemyeon Sinmun đưa tin vào ngày 22/5 (giờ địa phương), COVID-19 đang lan rộng trở lại ở Trung Quốc và các quan sát đã đưa ra rằng đại dịch thứ hai sẽ đạt đến đỉnh điểm vào cuối tháng tới.

Theo báo cáo, Zhong Nanshan, một chuyên gia về kiểm dịch và là chuyên gia tại Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, đã đưa ra dự đoán này tại một diễn đàn dược phẩm sinh học được tổ chức tại Quảng Châu sáng 22/5.

Ông cho biết: "Số ca nhiễm COVID-19 ở Trung Quốc đã tăng dần kể từ giữa tháng trước. Nó sẽ đạt đỉnh điểm là 15 triệu người. 1,1 đến 1,2 tỷ người, tức 85% dân số Trung Quốc, đã bị nhiễm COVID-19 và các kháng thể được tạo ra trong cơ thể người nhiễm bệnh yếu đi sau 4 đến 6 tháng và có thể yếu hơn”.

Hơn 431,26 triệu người trên thế giới đã mắc virus SARS-CoV-2 - Ảnh: AP

Xét rằng COVID-19 lây lan nhanh chóng ở Trung Quốc từ tháng 12 năm ngoái đến tháng 2 năm nay và đột biến XBB đã trở thành chủng thống trị ở Trung Quốc, điều này có nghĩa là sự bùng phát trở lại của COVID-19 sắp xảy ra. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cho biết vào ngày 8/5, "Tính đến cuối tháng 4, 74,4% vi-rút được phát hiện trong các trường hợp mới của COVID-19 ở Trung Quốc đại lục là đột biến XBB". Zhong Nanshan cho biết: "Điều quan trọng là phát triển một loại vắc-xin có thể đáp ứng với các đột biến XBB. Trung Quốc đã phát triển hai loại vắc-xin có tác dụng này và sẽ sớm được tung ra thị trường". Gần đây, mạng xã hội (SNS) Trung Quốc liên tục đăng tải bài viết nói rằng họ đã bị tái nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến ​​cho rằng các biểu hiện không nặng như lúc lần đầu nhiễm bệnh như sốt cao, đau họng trong 2 đến 3 ngày rồi khỏi.

Trung Quốc: Ước tính 82% dân số nhiễm COVID-19 sau 3 tháng nới lỏng cách ly Uớc tính 82% người Trung Quốc đã bị nhiễm COVID-19 sau 3 tháng kể từ khi Trung Quốc nới lỏng kiểm dịch vào tháng 12 năm ngoái.

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