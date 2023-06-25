Hôm nay có 29 ca mắc COVID-19, thấp kỷ lục trong gần 3 tháng qua

Tin y tế 25/06/2023 18:21

Ngoài ra, trong ngày 25/6 hôm nay, Bộ Y tế xác nhận đã không còn ca mắc COVID-19 nặng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 24/6 đến 16 giờ ngày 25/6, cả nước ghi nhận 29 ca nhiễm, thấp nhất kể từ đầu tháng 4 đến nay. Số ca nhiễm mới trong tuần qua cũng giảm so với tuần trước đó, trung bình ghi nhận hơn 100 ca/ngày.

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Biểu đồ số ca mắc COVID-19 mới ở nước ta thời gian qua - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.620.076 ca nhiễm, đứng thứ 13/231quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.430 ca nhiễm).

Trong ngày, có thêm 3 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.973 ca. Cả nước không còn bệnh nhân nặng.

Nhiều tuần qua cả nước không ghi nhận ca tử vong do COVID-19. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số liều vaccine COIVD-19 đã được tiêm  là 266.467.081 liều, trong đó:

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Hôm nay không có liều vaccine Covid-19 nào được tiêm.

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.786.824 liều: Mũi 1 là 70.909.487 liều; Mũi 2 là 68.456.963 liều; Mũi bổ sung là 14.344.123 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.150.078 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.926.173 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.382 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.384 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.714.602 liều: Mũi 1 là 10.232.333 liều; Mũi 2 là 8.482.269 liều.

 

 

Ngày 23/06/2023, Việt Nam ghi nhận 147 ca mắc COVID-19 mới, có 19 trường hợp phải thở ô xy

Ngày 23/06/2023, Việt Nam ghi nhận 147 ca mắc COVID-19 mới, có 19 trường hợp phải thở ô xy

Theo bản tin của bộ y tế về dịch COVID-19 hôm nay (23/06/2023), ca nhiễm mới tăng nhẹ so với ngày hôm qua là 147 ca, có 19 ca phải thở ô xy.

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