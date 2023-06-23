Ngày 23/06/2023, Việt Nam ghi nhận 147 ca mắc COVID-19 mới, có 19 trường hợp phải thở ô xy

Tin y tế 23/06/2023 20:03

Theo bản tin của bộ y tế về dịch COVID-19 hôm nay (23/06/2023), ca nhiễm mới tăng nhẹ so với ngày hôm qua là 147 ca, có 19 ca phải thở ô xy.

Tình hình dịch COVID - 19 ở Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.619.990 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.429 ca nhiễm).

Ngày 23/06/2023, Việt Nam ghi nhận 147 ca mắc COVID-19 mới, có 19 trường hợp phải thở ô xy - Ảnh 1
Số ca mắc mới từ ngày 1/6 - 23/6 được Bộ Y Tế công bố

Tình hình điều trị COVID-19

Số bệnh nhân khỏi bệnh: Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 38 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.639.962 ca.

Số bệnh nhân đang thở ôxy là 19 ca, trong đó: Thở ôxy qua mặt nạ (11 ca); Thở ôxy dòng cao HFNC (5 ca); Thở máy không xâm lấn (2 ca); Thở máy xâm lấn (1 ca); ECMO (0 ca).

Số bệnh nhân tử vong: Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 0 ca.

[Ngày 22/6: 140 ca mắc mới COVID-19, 44 ca được điều trị khỏi]

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

Tình hình tiêm vaccine COVID-19

Trong ngày 22/6 có 498 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.466.679 liều, trong đó:

Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.786.444 liều: Mũi 1 là 70.909.480 liều; Mũi 2 là 68.456.959 liều; Mũi bổ sung là 14.344.123 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.149.821 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.926.061 liều.

Ngày 23/06/2023, Việt Nam ghi nhận 147 ca mắc COVID-19 mới, có 19 trường hợp phải thở ô xy - Ảnh 2
Tính đến ngày hôm nay, tổng số vaccine được tiêm là 266.466.679 liều - Ảnh minh hoạ: Vietnamplus

Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.382 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.384 liều.

Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.714.580 liều: Mũi 1 là 10.232.325 liều; Mũi 2 là 8.482.255 liều.

 

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