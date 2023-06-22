Bé N.H (sinh năm 2018, ở Nam Định) được gia đình đưa vào khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng âm hộ viêm đỏ, chảy dịch nâu từ trong âm đạo có mùi rất hôi.

Theo thông tin từ báo Giao Thông, PGS.TS. Lê Thị Anh Đào, Trưởng khoa Phụ ngoại A5, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, mới đây, bé N.H (sinh năm 2018, ở Nam Định) được gia đình đưa vào khám tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng âm hộ viêm đỏ, chảy dịch nâu từ trong âm đạo có mùi rất hôi.

Thông tin từ gia đình cho biết, bé H. ở cùng với bà, bố mẹ đi làm xa, khi tắm cho bé, bà phát hiện âm hộ sưng nên đưa bé đi khám. Theo chẩn đoán ban đầu từ bệnh viện tuyến dưới, bé H. có dị vật trong âm đạo.

Dị vật được kịp thời gắp ra trong vùng kín của bé 5 tuổi - Ảnh: báo Giao

Tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, sau thăm khám, BS. Lê Thị Anh Đào đã tiến hành nội soi âm đạo gắp dị vật cho bé. Sau thủ thuật bé H. ổn định.

Dẫn thông tin từ báo Vietnamnet, PGS Đào cho biết thời gian gần đây Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tiếp nhận nhiều ca nhét dị vật vào vùng kín, thường gặp ở trẻ nhỏ sống xa cha mẹ.

Bác sĩ Đào khuyến cáo phụ huynh khi chăm sóc vùng kín em bé cần vệ sinh hàng ngày, dạy bé không được đưa bất kỳ vật gì vào trong âm đạo. Gia đình nên chú ý đến những vật nhỏ không để gần tầm tay trẻ, bé rất dễ nhét vào các lỗ tự nhiên như lỗ mũi, lỗ tai, lỗ âm đạo. Nếu phát hiện cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa gần nhất, tránh gây hậu quả nghiêm trọng như viêm phần phụ ở trẻ em.

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