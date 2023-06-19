Vào sáng ngày 19/6, Bệnh viện Việt Đức thông báo đã lấy thành công thanh xà beng 90cm đâm xuyên cổ một nam bệnh nhân.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 19/6, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết các bác sĩ đã phối hợp phẫu thuật cấp cứu đa chuyên khoa lấy thanh xà beng 90cm đâm xuyên cổ nam bệnh nhân... Trước đó Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận trường hợp người bệnh H.V.P (40 tuổi, Nam Định). Anh P gặp tai nạn lao động vấp chân ngã vào xà beng làm thanh xà beng 90cm đâm xuyên vào vùng cổ, được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Thanh xà beng dài 90cm đã đâm xuyên cổ nạn nhân - Ảnh: báo Tuổi trẻ Người bệnh vào viện trong tình trạng tỉnh táo, thanh xà beng ghim ở cổ được các bác sĩ tiến hành băng cầm máu, khẩn trương sơ cứu, siêu âm doppler mạch và chụp chiếu kiểm tra tổn thương xương hàm và phần mềm vùng nền cổ. Dẫn thông tin từ báo Tuổi trẻ, bác sĩ Ngô Hải Sơn, khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình thẩm mỹ bệnh viện, cho biết các bác sĩ đã phối hợp phẫu thuật cấp cứu lấy thanh sắt vùng cằm cổ, xử lý các tổn thương như gãy xương hàm dưới và vết thương nền cổ.

Bác sĩ đã phối hợp phẫu thuật cấp cứu đa chuyên khoa lấy thanh xà beng 90cm đâm xuyên cổ nam bệnh nhân - Ảnh: báo Tuổi trẻ "Bệnh nhân rất may mắn vì chỉ thêm 1cm nữa thôi là thanh sắt sẽ cắt vào động mạch, tĩnh mạch cảnh ở vùng cổ bên, nguy cơ tử vong cao", bác sĩ Sơn cho hay. Hiện sau mổ tình trạng người bệnh ổn định, vết thương khô sạch, có thể sinh hoạt, ăn uống bình thường. Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hà - trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình thẩm mỹ bệnh viện, hằng ngày bệnh viện tiếp nhận rất nhiều ca đa chấn thương rất nặng. Bác sĩ đang thăm khám tình hình của bệnh nhân - Ảnh: báo Tuổi trẻ "Rất nhiều trường hợp tổn thương phối hợp nhiều vùng cơ thể như sọ não, hàm mặt, lồng ngực, ổ bụng… được cứu sống. Đặc biệt những vụ tai nạn lao động thường gây chấn thương nặng. Vì vậy, trong quá trình lao động, người dân cần tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động để tránh tai nạn đáng tiếc", bác sĩ Hà khuyến cáo.

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