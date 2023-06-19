Cứu sống nam bệnh nhân bị thanh xà beng dài 90cm đâm xuyên cổ

Tin y tế 19/06/2023 11:47

Vào sáng ngày 19/6, Bệnh viện Việt Đức thông báo đã lấy thành công thanh xà beng 90cm đâm xuyên cổ một nam bệnh nhân.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, sáng 19/6, thông tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết các bác sĩ đã phối hợp phẫu thuật cấp cứu đa chuyên khoa lấy thanh xà beng 90cm đâm xuyên cổ nam bệnh nhân...

Trước đó Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận trường hợp người bệnh H.V.P (40 tuổi, Nam Định). Anh P gặp tai nạn lao động vấp chân ngã vào xà beng làm thanh xà beng 90cm đâm xuyên vào vùng cổ, được chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Cứu sống nam bệnh nhân bị thanh xà beng dài 90cm đâm xuyên cổ - Ảnh 1
Thanh xà beng dài 90cm đã đâm xuyên cổ nạn nhân - Ảnh: báo Tuổi trẻ

Người bệnh vào viện trong tình trạng tỉnh táo, thanh xà beng ghim ở cổ được các bác sĩ tiến hành băng cầm máu, khẩn trương sơ cứu, siêu âm doppler mạch và chụp chiếu kiểm tra tổn thương xương hàm và phần mềm vùng nền cổ.

Dẫn thông tin từ báo Tuổi trẻ, bác sĩ Ngô Hải Sơn, khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình thẩm mỹ bệnh viện, cho biết các bác sĩ đã phối hợp phẫu thuật cấp cứu lấy thanh sắt vùng cằm cổ, xử lý các tổn thương như gãy xương hàm dưới và vết thương nền cổ.

Cứu sống nam bệnh nhân bị thanh xà beng dài 90cm đâm xuyên cổ - Ảnh 2
Bác sĩ đã phối hợp phẫu thuật cấp cứu đa chuyên khoa lấy thanh xà beng 90cm đâm xuyên cổ nam bệnh nhân - Ảnh: báo Tuổi trẻ

"Bệnh nhân rất may mắn vì chỉ thêm 1cm nữa thôi là thanh sắt sẽ cắt vào động mạch, tĩnh mạch cảnh ở vùng cổ bên, nguy cơ tử vong cao", bác sĩ Sơn cho hay.

Hiện sau mổ tình trạng người bệnh ổn định, vết thương khô sạch, có thể sinh hoạt, ăn uống bình thường.

Theo bác sĩ Nguyễn Hồng Hà - trưởng khoa phẫu thuật hàm mặt tạo hình thẩm mỹ bệnh viện, hằng ngày bệnh viện tiếp nhận rất nhiều ca đa chấn thương rất nặng.

Cứu sống nam bệnh nhân bị thanh xà beng dài 90cm đâm xuyên cổ - Ảnh 3
Bác sĩ đang thăm khám tình hình của bệnh nhân - Ảnh: báo Tuổi trẻ

"Rất nhiều trường hợp tổn thương phối hợp nhiều vùng cơ thể như sọ não, hàm mặt, lồng ngực, ổ bụng… được cứu sống. Đặc biệt những vụ tai nạn lao động thường gây chấn thương nặng. Vì vậy, trong quá trình lao động, người dân cần tuân thủ các biện pháp đảm bảo an toàn lao động để tránh tai nạn đáng tiếc", bác sĩ Hà khuyến cáo.

 

Thông tin MỚI về chùm ca ngộ độc botulinum ở Thủ Đức: 'Giò chả, bánh mì và bún mắm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm'

Thông tin MỚI về chùm ca ngộ độc botulinum ở Thủ Đức: 'Giò chả, bánh mì và bún mắm không đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm'

Chiều 15/6, UBND TP.HCM tổ chức họp báo và có những thông báo mới nhất về chùm ca ngộ độc botulinum ở Thủ Đức.

Xem thêm
Từ khóa:   tin y tế tin mới tổn thương cổ

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 24/9/2026, 3 con giáp Thần Phật phù hộ lại có Quý Nhân giúp sức, thỉnh Tài rước Lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Đúng hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay không ngờ

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Khám phá thành phần dinh dưỡng và công dụng từ loại hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Sau hôm nay, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp trở thành 'cao thủ kiếm tiền', cải thiện vận mệnh, mang sự giàu có về cho bản thân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (24/9/2026), 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Hành trình tìm gặp lại vợ cũ sau ly hôn và bí mật đằng sau đứa trẻ vừa sinh

Tâm sự gia đình 2 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Cuối ngày hôm nay (24/9/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Ngày chính thức ly hôn, tôi mang bộ trang sức 2 tỷ xuất hiện trước mặt chồng cũ

Tâm sự 3 giờ 34 phút trước
Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Cuộc hôn nhân vì món nợ lớn của gia đình và màn lộ diện ngoài dự đoán của người chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Qua đêm nay, 3 con giáp chuẩn bị túi HỨNG LỘC TRỜI CHO, của cải ngập nhà, kiếm tiền không ai bì kịp, thoải mái tiêu xài

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Cứu người đàn ông điện giật, ngã từ độ cao gần 4m, chấn thương cột sống nặng

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Một năm đùi phình to không đau, người đàn ông phát hiện căn bệnh hiếm

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Thường xuyên ôm ấp, ngủ cùng mèo, bé gái 4 tuổi tử vong vì bệnh dại

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Bé trai 6 tuổi viêm phổi kéo dài, phát hiện dị vật bất ngờ mắc trong phế quản

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Nữ bệnh nhân mắc động kinh mang khối u ổ bụng nặng 1,5kg

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn

Bé 7 tháng tuổi suy hô hấp sau khi ăn cháo lươn