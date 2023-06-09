Ngày 9/6/2023: Có thêm 277 ca mắc COVID-19 mới, 90 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

Tin y tế 09/06/2023 18:51

Theo bản tin của bộ y tế về dịch COVID-19 hôm nay (9/6/2023), ca nhiễm mới giảm sâu, ghi nhận 277 ca mắc mới, có thêm 90 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

1. Tình hình dịch COVID - 19 ở Việt Nam

Theo thông tin từ Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.617.497 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.404 ca nhiễm).

Ngày 9/6/2023: Có thêm 277 ca mắc COVID-19 mới, 90 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh - Ảnh 1
Số ca mắc mới từ ngày 15/5 - 9/6 được Bộ Y Tế công bố

2. Tình hình điều trị ngày 8/9

(Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên Hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cdc.kcb.vn)

1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

- Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 90 ca

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.639.270 ca

2. Số bệnh nhân đang thở oxy là 28 ca, trong đó:

- Thở oxy qua mặt nạ: 24 ca

- Thở oxy dòng cao HFNC: 1 ca

- Thở máy không xâm lấn: 2 ca

- Thở máy xâm lấn: 1 ca

- ECMO: 0 ca

3. Số bệnh nhân tử vong:

- Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong.

- Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca.

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

  • Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN).

3. Tình hình tiêm chủng

Trong ngày 8/6, có 5.316 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.448.231 liều, trong đó:

+ Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 223.772.063 liều: Mũi 1 là 70.909.378 liều; Mũi 2 là 68.456.785 liều; Mũi bổ sung là 14.344.121 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 52.145.502 liều; Mũi nhắc lại lần 2 là 17.916.277 liều.

Ngày 9/6/2023: Có thêm 277 ca mắc COVID-19 mới, 90 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh - Ảnh 2
Tính đến ngày 8/6 tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.448.231 liều

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi là 23.965.655 liều: Mũi 1 là 9.130.889 liều; Mũi 2 là 9.021.382 liều; Mũi nhắc lại lần 1 là 5.813.384 liều.

+ Số liều tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi là 18.710.513 liều: Mũi 1 là 10.230.316 liều; Mũi 2 là 8.480.197 liều.

Theo Báo Chính Phủ,chiều 3/6, tại phiên họp thứ 20, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã thống nhất chuyển bệnh COVID-19 từ bệnh truyền nhiễm nhóm A sang bệnh truyền nhiễm nhóm B, đồng thời, ban hành hướng dẫn việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp với dịch bệnh nhóm B và khuyến cáo của WHO để xây dựng kế hoạch kiểm soát, quản lý bền vững đối với dịch COVID-19 giai đoạn 2023-2025 phù hợp với tình hình mới.

Theo quy định, bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và có tỉ lệ tử vong cao, hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. 

Ngày 2/6: Số ca nhiễm COVID - 19 giảm mạnh, ghi nhận 744 ca mắc mới

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Theo bản tin của bộ y tế về dịch COVID-19 hôm nay (2/6/2023), nước ta ghi nhận 744 ca nhiễm mới, có 179 bệnh nhân khỏi, 32 ca đang thở oxy.

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