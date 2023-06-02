Ngày 2/6: Số ca nhiễm COVID - 19 giảm mạnh, ghi nhận 744 ca mắc mới

Theo bản tin của bộ y tế về dịch COVID-19 hôm nay (2/6/2023), nước ta ghi nhận 744 ca nhiễm mới, có 179 bệnh nhân khỏi, 32 ca đang thở oxy.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.614.303 ca nhiễm, đứng thứ 13/231 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120/231 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 117.371 ca nhiễm) Còn về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16 giờ ngày 1-6 đến 16 giờ ngày 2-6, cả nước ghi nhận 744 ca nhiễm, giảm mạnh so với số ca mắc ngày trước đó.

Cũng trong ngày hôm nay, đã có 179 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.638.549 ca. Số bệnh nhân đang thở oxy là 32 ca Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Biểu đồ dịch COVID - 19 trong những ngày qua. Hiên tại, Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành trung ương rà soát quy định pháp luật, tham khảo kinh nghiệm các nước, cũng như rà soát các biện pháp thực tiễn phòng, chống dịch của Việt Nam, xây dựng hồ sơ phân loại để chuyển COVID - 19 từ bệnh nhóm A sang nhóm B. Trong đó, nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh; nhóm B gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng lây truyền nhanh và có thể gây tử vong. Tình hình điều trị COVID-19 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh: - Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 179 ca - Tổng số ca được điều trị khỏi: 10.638.549 ca 2. Số bệnh nhân đang thở ô xy là 32 ca, trong đó: - Thở ô xy qua mặt nạ: 22 ca - Thở ô xy dòng cao HFNC: 4 ca - Thở máy không xâm lấn: 3 ca - Thở máy xâm lấn: 2 ca - ECMO: 0 ca 3. Số bệnh nhân tử vong: - Trong ngày ghi nhận 0 ca tử vong. - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 0 ca. - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.206 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. - Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/231 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 141/231 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/50 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/50 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 5 ASEAN). Ngày 1-6 có 3.840 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc-xin đã được tiêm là 266.419.940 liều.

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