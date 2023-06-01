Bác sĩ Cao Hữu Thịnh cùng loạt phòng khám bị Sở Y tế TP.HCM 'tuýt còi' xử phạt vì nhiều sai phạm

Trong 5 cơ sở, cá nhân vi phạm, đáng lưu ý là bác sĩ Lê Som Lan (chuyên khoa sản phụ khoa), chủ hộ kinh doanh Phòng khám chữa bệnh bác sĩ Lê Som Lan (Som Champa Serey) tại 141 Trần Bình Trọng, P.2, Q.5 bị phạt 9 triệu đồng do người hành nghề khám chữa bệnh không đăng ký hành nghề theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 1/6, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ra quyết định xử phạt 5 tổ chức, cá nhân vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh với tổng số tiền 192,5 triệu đồng.

Riêng bác sĩ Cao Hữu Thịnh hành nghề tại Phòng khám chữa bệnh bác sĩ Lê Som Lan bị xử phạt 24,5 triệu đồng.

Phòng khám chữa bệnh bác sĩ Lê Som Lan hoạt động có biển hiệu không có đủ các thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật. Ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động. Đây không phải là lần đầu tiên chủ phòng khám này bị phạt. Lần trước là vào tháng 2/2023 với các hành vi tương tự.

Nguyên nhân, bác sĩ Cao Hữu Thịnh có hành vi làm lộ tình trạng bệnh, thông tin mà người bệnh đã cung cấp và hồ sơ bệnh án. Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Ngoài bị phạt tiền, bác sĩ Cao Hữu Thịnh bị buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện.

Bác sĩ Cao Hữu Thịnh là bác sĩ sản phụ khoa khá nổi tiếng, nhất là trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Gần đây ông nổi lên với nhiều clip trên các mạng xã hội.

Ngoài hành nghề tại địa chỉ trên, theo thông tin tại Sở Y tế TP.HCM, bác sĩ Cao Hữu Thịnh còn đăng ký hành nghề tại Bệnh viện Từ Dũ và 1 bệnh viện tư nhân trên địa bàn TP.HCM.

Bác sĩ Cao Hữu Thịnh là gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội - Ảnh: FB Bác sĩ Cao Hữu Thịnh

Theo thông tin từ Zingnews, ngoài 2 cá nhân trên, Thanh tra Sở Y tế cũng phạt 3 phòng khám khác.

Cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh không có giấy phép, Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ Korean Star - Sao Hàn có phòng khám thẩm mỹ Sao Hàn 1 (địa chỉ số 781/C5-C7, đường Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10) phải nộp phạt số tiền 90 triệu đồng. Cơ sở này bị đình chỉ hoạt động 18 tháng.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Chất lượng Cuộc sống Kim Cương có vi phạm tại phòng khám chuyên khoa Sản phụ, Nhi, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm (địa chỉ số 9, đường Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3) phạm 3 lỗi bao gồm người hành nghề không đăng ký hành nghề khám, chữa bệnh; không ghi chép đầy đủ trong sổ khám bệnh; quảng cáo các nội dung chưa qua xác nhận của cơ quan thẩm quyền.

Công ty này phải nộp phạt 57 triệu đồng và buộc tháo, xóa quảng cáo chưa qua xác nhận của cơ quan thẩm quyền.

Ngoài ra, Thanh tra Sở cũng phát hiện Công ty TNHH Viva Beauty Dental có phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt tại số 46, đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1 phạm 3 lỗi gồm biển hiệu không đủ thông tin cơ bản theo quy định của pháp luật; ghi tên khoa, phòng trong cơ sở khám, chữa bệnh không đúng với hồ sơ; không ghi chép đầy đủ trong sổ khám, chữa bệnh.

Đơn vị này buộc phải nộp phạt 12 triệu đồng.